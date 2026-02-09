Bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế gần 2 triệu đồng từ 20 năm trước

Ngày 6.2, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (Chi cục Hải quan Khu vực II) đã gửi 2 thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến cá nhân bà Lê Thị Bạch Tuyết, Cơ sở Minh Tú (mã số thuế cũ 0304433598, mã số thuế mới 079174009614). Lý do, cơ sở này còn nợ tiền thuế và tiền phạt chậm nộp của tờ khai nhập khẩu số 1 từ ngày 6.1.2012 tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 với tổng số tiền thuế còn thiếu là 45.346.142 đồng.

Thông báo thứ 2 cũng từ Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 về việc sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Thị Ánh Hồng - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH sản xuất thương mại XNK gỗ Á Châu. Lý do, công ty còn nợ tiền thuế của tờ khai nhập khẩu số 2 ngày 23.2.2012 đăng ký tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 với tổng số tiền thuế còn thiếu 8.747.760 đồng.

Bằng 2 thông báo trên, Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đề nghị doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ thuế chậm nộp, sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, hải quan sẽ ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trước đó một ngày, ngày 5.2, Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 4 đã ra 4 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 cá nhân là giám đốc, người đại diện pháp luật doanh nghiệp nợ thuế từ hơn 20 năm trước, năm 2005. Trong đó, có trường hợp nợ chưa tới 2 triệu đồng.

Trong thông báo tạm hoãn xuất cảnh lần này, có doanh nghiệp nợ thuế chưa tới 2 triệu đồng từ hơn 20 năm trước ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cụ thể, Thông báo số 161 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Lục Thái là người đại diện theo pháp luật Công ty CP Tập đoàn Quý Kỳ (phường Phú Định, TP.HCM). Lý do doanh nghiệp này đang nợ tiền thuế tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 số tiền 45.354.552 đồng của tờ khai số 18502 ngày 19.10.2005.

Thông báo số 162 gửi ông Nguyễn Tư là người đại diện theo pháp luật DNTN Kiều Tuấn (38/9 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM). Công ty này đang nợ tiền thuế tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 số tiền 58.378.320 đồng của tờ khai số12768 ngày 30.7.2005.

Thông báo số 164 gửi ông Hồ Hữu Hưng là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Xuất nhập khẩu An Phát Hưng (87 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM). Công ty này đang nợ tiền thuế và chậm nộp thuế tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 số tiền 1.898.105 đồng của các tờ khai nhập khẩu phát sinh năm 2005.

Thông báo số 168 gửi ông Trần Quang Sang là người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hoa Sao (48 Đường Phú Định, phường Phú Định, TP.HCM). Công ty này đang nợ tiền thuế tại Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 số tiền 27.566.958 đồng của tờ khai số 6841 ngày 13.9.2005.

Với 4 trường hợp trên, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 đề nghị người đại diện theo pháp luật của các công ty thực hiện nộp ngay tiền thuế đang nợ vào ngân sách nhà nước. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo được ban hành mà công ty không thực hiện nộp thuế, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 sẽ thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của công ty.



