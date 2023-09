Bị Hương Giang tố ‘chơi chiêu’, Thanh Hằng mỉa mai đầy ẩn ý

Mở đầu tập 6, 16 thí sinh của 4 đội tiếp tục bước vào thử thách rút thăm bắt cặp ngẫu nhiên để thực hiện thử thách mang tên Ấm - Yên. Các người mẫu sẽ hướng dẫn lẫn nhau để thực hiện bộ ảnh The Cosiness trong bộ sưu tập The Legacy Of The New Mentor 2023 cùng nhiếp ảnh gia Milor Trần. Không chỉ tư duy về cách tạo dáng phù hợp với chủ đề Ấm - Yên các người mẫu sẽ phải thể hiện kỹ năng lãnh đạo của mình. Qua 10 phút thực hiện thử thách và cho ra những bức ảnh xuất sắc, cặp đôi giành chiến thắng là Pông Chuẩn (đội Lan Khuê) và Đỗ Thị Hương Giang (đội Hương Giang). Và Bottom được chọn trong thử thách lần này là 2 người mẫu nhỏ tuổi nhất chương trình, Bảo Ngọc (đội Lan Khuê) và Lâm Châu (đội Hồ Ngọc Hà).

4 thí sinh thuộc đội của Thanh Hằng và Lan Khuê trong phòng loại BTC

Tiếp tục bước vào thử thách tại khu vực chứng minh thực lực, bốn đội sẽ thực hiện thử thách quay video thời trang quảng bá cho một sản phẩm. Ở tập 6 The New Mentor, đại diện nhãn hàng sẽ có quyền chọn một đội an toàn còn Dược sĩ Tiến có quyền cứu một người mẫu trong phòng loại trừ và huấn luyện viên chiến thắng sẽ loại 2 trong 3 người mẫu còn lại tại phòng loại.

Dược sĩ Tiến cứu Kim Phương của đội Lan Khuê

BTC

Kết quả, đội của Hương Giang đã xuất sắc giành chiến thắng và tiếp tục bảo toàn 6 thành viên. Còn đại diện nhãn hàng đã chọn đội Hồ Ngọc Hà trở thành đội an toàn. Vậy là đội của Thanh Hằng và Lan Khuê, mỗi bên phải cử 2 người mẫu vào vòng loại. Ngọc Ánh và Kim Phương của đội Thanh Hằng cùng Bảo Ngọc và Kim Nhung đội Lan Khuê sẽ đối diện với Hương Giang trong phòng loại.

Thanh Hằng bị Hương Giang tố "chơi chiêu" nhưng "chị đại" cho rằng mình không cần phải làm điều đó khi đã có một chiến lược tốt BTC

Với đặc quyền cứu được một thí sinh, Dược sĩ Tiến sau khi đặt câu hỏi thử thách tài ứng biến của bốn người mẫu đã quyết định chọn Kim Phương thuộc đội Thanh Hằng. Còn Hương Giang khi gặp lại Ngọc Ánh trong vòng loại đã có phần bất ngờ vì cô cho rằng Ngọc Ánh không phải là thí sinh yếu trong đội của Thanh Hằng nhưng hai lần liên tiếp bị "chị đại" chọn vào vòng loại như kiểu "chơi chiêu". "Nếu như huấn luyện viên khác đưa người mẫu mạnh vào phòng loại để chơi chiêu, anh Tiến không dám loại nhưng mà Giang thì dám", Hương Giang thể hiện quan điểm của mình nên cuối cùng thẳng tay loại Ngọc Ánh và thí sinh của đội Lan Khuê là Bảo Ngọc.

Bị mất đi "chiến thần" Ngọc Ánh, Thanh Hằng bất mãn mỉa mai đầy ẩn ý với Hương Giang ở tập 6 The New Mentor BTC

Với kết quả cuối cùng như thế, Thanh Hằng nhấn mạnh với Hương Giang rằng mình không chơi chiêu khi đã có một chiến lược tốt và cũng không quên "đá đểu" Hương Giang rằng: "Hương Giang cũng không vì đại cuộc. Vậy Hương Giang vì điều gì, vì bản thân mình?... Chúc mừng em, chúc em kéo dài niềm vui này lâu hơn một chút".