Vì sao Hà Hồ mất kiểm soát rời khỏi trường quay, mắng Hương Giang thẳng mặt?

Kết thúc The New Mentor tập 3 phát sóng tuần trước, 4 huấn luyện viên chỉ còn lại 20 thí sinh. Và trong tập 4 tối 1.9, họ đã bước vào buổi tập luyện và thực hiện thử thách với bộ môn Pilates từ cơ bản đến nâng cao với hai huấn luyện viên nước ngoài cùng sự đồng hành của Hồ Ngọc Hà. Mục đích là để Top 20 rèn luyện, tăng cường sự dẻo dai của cơ thể và ứng dụng những gì mình đã được học để thực hiện bộ ảnh The Renewable Energy.

4 thí sinh thuộc đội Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà bước vào vòng loại để chọn ra hai người ra về BTC

Đội của Thanh Hằng vui mừng khi chào đón trở lại hai thí sinh, không mất thêm thành viên nào BTC

Đến với Proving Area (Khu vực Chứng minh thực lực) trong The New Mentor tập 4, với 30 phút tập luyện và thực hiện, Top 20 sẽ phải hoàn thành bộ ảnh thời trang The Gallery of Pilates mang tinh thần khỏe khoắn, tươi trẻ, giàu năng lượng và truyền được niềm đam mê thể thao thông qua ngôn ngữ hình thể.

Kết quả, đội của Hương Giang ghi điểm bởi sự hoàn chỉnh trong từng khung hình, từng bức ảnh và xuất sắc giành chiến thắng chung cuộc, bảo toàn 6 thành viên. Với kết quả này, Hương Giang nhận định rằng mình sẽ gặp khó khăn trong các thử thách sắp tới. Nên để chắc chắn cô sẵn sàng "tung chiêu" cứu Lan Khuê về vòng an toàn và đội của hai "chị đại" Thanh Hằng - Hà Hồ phải vào vòng nguy hiểm để chọn hai thí sinh vào vòng loại. Theo ý của Hương Giang thì đội của Lan Khuê sẽ gặp nhiều bất lợi trong các tập tiếp theo khi tiếp tục giữ vững được số lượng thành viên. Và điều này sẽ có lợi cho đội của Hương Giang.

Hai thành viên của đội Hà Hồ bị loại khiến Super Mentor này không giữ được bình tĩnh nên có màn phản ứng cực gắt với Hương Giang rồi bỏ vị trí, rời khỏi trường quay BTC

Hồ Ngọc Hà quyết định đưa Thanh Tuyền và Hoàng Yến vào vòng loại còn Thanh Hằng chọn Ngọc Ánh và Tường Vân để đối diện và trả lời những câu hỏi "hóc búa" của Dược sĩ Tiến và Super Metor Hương Giang. Cuối cùng Hương Giang đã nói lời chia tay đầu tiên với Thanh Tuyền thuộc đội của Hồ Ngọc Hà. Sau đó Dược sĩ Tiến cũng loại tiếp Hoàng Yến cũng thuộc đội của Hồ Ngọc Hà.

Với việc mất một lúc hai thí sinh, tập trước cũng mất hai người, Hà Hồ chỉ còn lại hai chiến binh khiến cô không giữ được bình tĩnh đã chất vấn Hương Giang gay gắt vì sao lại chọn đội của Lan Khuê vào vòng an toàn: "Em nói là phải công tâm nhưng mà em sợ đội của em không được an toàn nên em chọn đội của Khuê có quá nhiều bạn còn nhiều khuyết điểm. Hương Giang có thực sự chơi một cách công tâm và để muốn tìm ra một The New Mentor thực sự cho chương trình chưa?".

Bốn Super Mentor của chương trình luôn đưa ra những lựa chọn gây tranh cãi BTC

Đáp lại thắc mắc của Hồ Ngọc Hà, Hương Giang cho rằng cô có quyền chọn điều gì tốt nhất cho kết quả cuối cùng của đội mình ở các thử thách tiếp theo và so sánh: "Bản thân chị Hà cũng đã từng chọn Lan Khuê thì không có cớ gì Giang không chọn Lan Khuê được cả".

Đến lúc này không khí trường quay căng thẳng khi Hà Hồ đã bỏ khỏi vị trí, gọi hai thí sinh còn lại trong đội của mình rời đi sau khi "chốt" lời: "Chị chọn Khuê chị đã giải thích rồi… Và chị nhìn thấy Khuê rất cố gắng nhá. Hóa ra Hương Giang đi thi là vì Hương Giang chứ không phải vì chương trình".