Dân mạng 'dậy sóng' trước màn cãi nhau gay gắt của Hồ Ngọc Hà và Hương Giang

Hương Giang là huấn luyện viên giành chiến thắng trong tập 4 The New Mentor BTC

Trong tập 4 The New Mentor, các người mẫu phải thực hiện bộ ảnh theo phong cách thể thao. Với phần thi này, Hương Giang dẫn dắt dàn thí sinh trong đội giành chiến thắng, giúp bảo toàn 6 thành viên. Người đẹp chuyển giới lựa chọn đội của Lan Khuê an toàn, điều đó đồng nghĩa Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà phải chọn 2 người mẫu vào phòng loại.

Sau khi cân nhắc, Hương Giang và Dược sĩ Tiến quyết định loại 2 thành viên của Hồ Ngọc Hà là Thanh Tuyền và Hoàng Yến. Lựa chọn này của người đẹp chuyển giới khiến giọng ca Cô đơn trên sofa không hài lòng. Tại khu vực phòng chờ, Hồ Ngọc Hà tỏ vẻ bất bình khi nhận kết quả. Cô cho rằng Hương Giang không công tâm khi chọn đội của Lan Khuê an toàn dù có một số người mẫu chưa làm tốt. "Hương Giang có quá nhiều mâu thuẫn từ tập 1 đến bây giờ. Khi thì thế này, lúc thì thế khác", Hồ Ngọc Hà thẳng thắn.

Hồ Ngọc Hà bất bình khi Hương Giang lựa chọn đội của Lan Khuê an toàn BTC

Trước thắc mắc này, người đẹp chuyển giới nói: “Tôi chọn đội Lan Khuê an toàn để bảo vệ cho thí sinh của đội mình. Tôi đồng cảm được với cảm xúc của chị Hà, nhưng tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ đội chị ấy vì một lý do nào đó. Tình chị em tôi sẽ cảm thấy tiếc nếu rạn nứt, nhưng tôi vẫn sẽ ưu tiên quyền lợi của đội". Sau đó, Hồ Ngọc Hà bỏ đi, đồng thời nhận định: “Hương Giang đi thi vì Hương Giang, không phải vì chương trình".



Lập tức, mạng xã hội “dậy sóng" trước màn tranh cãi ở The New Mentor. Nhiều người cho rằng quyết định lựa chọn đội an toàn của Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018 không công tâm dẫn đến việc Hồ Ngọc Hà mất đi 2 thí sinh.

Một tài khoản bình luận: “Hương Giang chơi vậy thì kỳ. Có đội toàn người yếu thì giữ lại cả 6. Trong khi Hoàng Yến sáng giá mà". Người xem khác chia sẻ: “Từ nay xin được phép bỏ theo dõi Hương Giang và Dược sĩ Tiến". Tài khoản khác bình luận: “Hồ Ngọc Hà chửi là đúng, không công bằng".

Sau khi Hoàng Yến - Thanh Tuyền (ngoài cùng bên trái) bị loại, đội Hồ Ngọc Hà chỉ còn lại 2 thành viên BTC

Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực Hương Giang, cho rằng quyết định của cô là cách “chơi chiêu" để bảo vệ các học trò. Một người xem bày tỏ: “Mấy bạn đòi công tâm, rồi trách Giang. Đây là truyền hình thực tế và huấn luyện viên nào cũng muốn đội mình thắng nên họ phải chơi như vậy thôi". “Đây mới là truyền hình thực tế chứ. Chị Giang thắng thì có quyền thôi", một khán giả thẳng thắn.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngán ngẩm trước những ồn ào trong các chương trình thực tế. Một tài khoản viết: “Chiêu trò của gameshow mà, xem cho vui thôi chứ cãi nhau làm gì".

Trước đó, từng có thông tin cho rằng Hồ Ngọc Hà và Hương Giang “cạch mặt" vì mâu thuẫn trong The New Mentor. Nói về thông tin này, giọng ca Cô đơn trên sofa bày tỏ: “Nếu để tranh cãi về cá nhân thì tôi sẽ không lên tiếng. Nhưng nếu tranh cãi cho những người bên cạnh, người thân, người liên quan đến mình thì tôi sẵn sàng”. Trong khi đó, Hương Giang chia sẻ: “Chắc chắn là không có chuyện cạch mặt bởi chúng tôi đều là những người lớn, đã trưởng thành rồi”.