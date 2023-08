Bị đồn 'trả đũa' Hồ Ngọc Hà ở 'The New Mentor', Thanh Hằng nói gì?

Với chiến thắng của đội, Thanh Hằng giành quyền loại thí sinh trong tập 3 The New Mentor BTC

Trong tập 3 The New Mentor, các người mẫu thực hiện thử thách liên hoàn gồm catwalk trên địa hình sỏi, bậc thang, tạo dáng với máy glambot… Đội của Thanh Hằng giành chiến thắng trong thử thách này. Cô chọn các học trò của Hương Giang là đội an toàn, điều đó đồng nghĩa với việc Hồ Ngọc Hà và Lan Khuê phải lựa chọn thí sinh vào phòng loại.

Sau khi cân nhắc, Thanh Hằng quyết định chọn Thảo Đặng, còn Dược sĩ Tiến chọn H'Duyên Bkrông ra về. Điều khiến nhiều người bất ngờ là vì hai thí sinh này đều thuộc đội của Hồ Ngọc Hà. Về lựa chọn của mình, Thanh Hằng cho biết cô muốn cuộc chơi cân tài cân sức, nhiều màu sắc, tạo cơ hội cho những người mẫu có khả năng thực sự.

Thanh Hằng cho rằng quyết định loại người của cô không xuất phát từ những chuyện yêu ghét cá nhân BTC

Trước ý kiến cho rằng Thanh Hằng đang “trả đũa" bạn thân vì tập trước, Hồ Ngọc Hà đã loại đi thí sinh của mình, diễn viên Mẹ chồng lên tiếng: “Đũa này mạnh ai nấy gắp chứ sao trả được. Trò chơi mà, luật được đưa ra thì phải làm, chứ không phải chuyện yêu ghét cá nhân ai ở đây cả. Việc mỗi đội cần làm là chiến thắng để bảo vệ thành viên của mình, còn nếu thua tập đó thì cần tính ngay chiến lược sẽ làm gì”.

“Cái này không khác gì dụng binh, nhiều thứ phải xử lý ngay ở hiện trường hay kiên nhẫn cho tầm nhìn phía trước. Với tôi thì chơi là phải biết chấp nhận và chơi là phải đẹp, vì lưu danh muôn đời là từ những việc phía sau hậu trường, chứ không đơn thuần chỉ ở những thước phim được công chiếu”, Thanh Hằng nói thêm.

Việc hai thí sinh bị loại ở tập trước khiến Thanh Hằng và các học trò quyết tâm hơn tại cuộc thi BTC

Nói về thử thách chính của tập 3, Thanh Hằng nhận định “quá khó”. Sao phim Mẹ chồng nói thêm thử thách liên hoàn dù có chuẩn bị kỹ thì khi thực hiện không tránh khỏi các sự cố. Cô nêu quan điểm: “Ngay cả chúng tôi khi nào may mắn thì mới ổn, chứ chông chênh là dễ xảy ra chuyện. Thế mới thấy các bạn người mẫu trong chương trình rất tốt”.

Thanh Hằng nói việc 2 học trò bị loại trong tập trước là cú sốc, khiến cô mất ngủ khi đón nhận kết quả. “Nhưng đây là cuộc chơi, phải chấp nhận rồi đi tiếp. Không hiểu sao trong mắt chúng tôi luôn có cảm giác phải bảo vệ nhau, giữa chúng tôi có sợi dây liên kết rất lớn. Tôi thấy mình thật may mắn khi sở hữu một đội mạnh về lực và đầy tình cảm”, Thanh Hằng cho hay.

Sao phim Tháng năm rực rỡ cũng cho rằng cú sốc mất đi hai thành viên vô tình khiến 4 người mẫu còn lại “máu” hơn. “Hãy nhìn thử thách tập 3, các bạn đã chiến cỡ nào. Sau khi nhận được kết quả chiến thắng, tôi nhìn thấy bốn cặp mắt rưng rưng xúc động. Chiến thắng này có phần của Thiên Hương và Hồng Hạnh nữa”.