Hồ Ngọc Hà nói gì về 'drama' trong chương trình truyền hình thực tế?

Thời gian gần đây, khán giả Việt không khỏi phấn khích trước màn ra mắt của chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo thế hệ người mẫu trở thành các huấn luyện viên tương lai - The New Mentor 2023, với sự tham gia của loạt tên tuổi đình đám như người mẫu, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Hoa hậu Hương Giang, siêu mẫu Lan Khuê, Thanh Hằng... cùng những ngôi sao hàng đầu làng giải trí Thái Lan như Lukkade, Cris Horwang, Sonia Couling và Nong Poy.

The New Mentor quy tụ loạt tên tuổi đình đám của làng giải trí Việt Nam và Thái Lan như Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang, Lukkade, Nong Poy...

FB THE NEW MENTOR

Vừa qua, Hồ Ngọc Hà có dịp chia sẻ với Thanh Niên về những câu chuyện xoay quanh chương trình The New Mentor 2023. Nói về lý do tái xuất làm huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế sau nhiều năm vắng bóng, giọng ca Cô đơn trên sofa cho biết: "The New Mentor là chương trình khác lạ, không tìm kiếm một gương mặt mới mà tìm kiếm một huấn luyện viên tiếp theo. Vì thế, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên quay trở lại với Thanh Hằng và các bạn, để có thể tìm ra những gương mặt có tiềm năng nhưng chưa được nhìn thấy hoặc chưa nhận biết được các ưu điểm của mình để tỏa sáng đúng lúc. Vậy nên tôi đã nhận lời quay trở lại, tôi tin chương trình lần này sẽ rất vui và nhiều drama".

Đề cập đến tiêu chí phù hợp để xứng đáng được gọi là một "The New Mentor", bà mẹ ba con cho rằng đây là điều khán giả cũng có thể định nghĩa được. Hà Hồ bày tỏ: "Đầu tiên là bạn phải trình diễn được, vì dù sao đi nữa bạn cũng phải có sự xuất hiện thì mới gây được chú ý. Bạn phải có kỹ năng catwalk, chụp hình, tạo dáng với thời trang cao cấp, quảng cáo, kỹ năng ăn nói để có thể truyền đạt đến các thí sinh của mình, phải có cái đầu nhạy bén và sự định hướng để đi được con đường lâu dài mà khán giả không thấy nhàm chán".

Theo Hà Hồ, "The New Mentor" là người nhạy bén, có định hướng để đi được đường dài nhưng không khiến khán giả nhàm chán FBNV

Theo người đẹp 8X, đây là những tiêu chí cao, gây áp lực cho các thí sinh, tuy nhiên bắt buộc chương trình phải tìm ra được người phù hợp. Hồ Ngọc Hà tiết lộ, hiện tại cô đã nhìn thấy được nhiều gương mặt tiềm năng. "Tất nhiên để tìm ra được người có một mẫu số chung hoàn hảo sẽ rất khó. Nhưng theo thời gian, khi các bạn được tôi luyện dựa trên những ý kiến đóng góp, xây dựng của chúng tôi thì chắc chắn chúng ta sẽ có những gương mặt mới trong vai trò huấn luyện viên", chủ nhân hit Cả một trời thương nhớ nói.

Mặt khác, những năm về trước, "drama" trở thành một yếu tố "câu khách" trên các chương trình truyền hình thực tế. Việc người tham gia sẵn sàng "đấu tố", chê bai, công kích lẫn nhau thường trở thành đề tài nóng được nhiều người quan tâm. Song, thời gian gần đây, một số ý kiến cho rằng hầu hết các chương trình đều tập trung lợi dụng "drama" để thu hút khán giả.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ hiện tại cô đã đánh giá được một số gương mặt tiềm năng trong The New Mentor 2023 FB THE NEW MENTOR

Khi được hỏi về vấn đề này, Hồ Ngọc Hà thẳng thắn: "Drama thì phải tùy, không phải tự tạo lên hoặc những câu chuyện quá vô lý. Nói drama theo kiểu vui vậy thôi, nhưng thật ra mọi người có thể thấy như giám khảo khách mời Thái Lan chẳng hạn, các chị ấy rất nóng tính, thẳng tính. Họ đưa ra những lời nhận xét không nể nang, đó cũng có thể là một drama. Bởi vì họ lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm, tuổi nghề nên họ được quyền đưa ra những ý kiến giúp cho thí sinh tốt hơn. Vì thế, không có một sự nể nang nào trong chương trình này, buộc các bạn phải nghe những điều đôi khi hơi chát tai một chút, nhưng để các bạn nhìn thấy được sự thật mặt bằng chung về tài năng của mình hiện tại. Hoặc đó cũng có thể là sự đấu trí của các super mentor, đi quay rất căng thẳng".

Bà xã Kim Lý cho rằng có những lý do khiến khán giả ngao ngán khi xem quá nhiều "drama" trên sóng truyền hình. "Tôi hay Thanh Hằng là những người không bao giờ muốn khán giả có cảm giác ngao ngán đấy. Nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng để tìm được một người thật sự công tâm và xứng đáng", Hà Hồ khẳng định.

Giọng ca Cô đơn trên sofa cho biết các giám khảo Thái Lan rất thẳng tính khi nhận xét thí sinh, chương trình không có bất kỳ sự nể nang nào FBNV

Trước khi có màn "chào sân" chính thức với khán giả, The New Mentor 2023 nhanh chóng gây chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc gia nhập dàn thí sinh năm nay. Trong đó có thể kể đến những cái tên nổi bật như Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 - Mai Ngô, Á quân Vietnam's Next Top Model 2011 - Trà My, Á quân Vietnam's Next Top Model 2014 - Cao Ngân, siêu mẫu Như Vân, người mẫu Andrea...

Đặc biệt, sự xuất hiện của Chúng Huyền Thanh - học trò của Hồ Ngọc Hà tại Gương mặt thương hiệu 2016 (The Face Vietnam) khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về màn tái hợp giữa bộ đôi thầy và trò này sau nhiều năm. Trước câu hỏi liệu có lo sợ bị nói ưu ái cho người quen hay không, Hà Hồ nói: "Về việc có ưu ái cho Chúng Huyền Thanh hay Mai Ngô hay không, mình cứ để mọi người muốn nói gì thì nói. Khán giả hãy xem chương trình khi lên sóng sẽ thấy được sự thật là như thế nào".

Tập 1 The New Mentor 2023 sẽ phát sóng vào ngày 11.8.2023 trên VTVcab và YouTube.