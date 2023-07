Hồ Ngọc Hà bày tỏ: "Khi đến với chương trình này, tôi rất hào hứng và có khoảng 1 tuần để chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này, tôi vừa biểu diễn cùng nhạc cụ, vừa phải trình diễn cùng với vũ đoàn để thật sôi động trên sân khấu. Tôi khá là tự tin với màn trình diễn sắp tới khi mình chọn ra những bản hit quen thuộc mà hy vọng khán giả sẽ thích nghe". Ngoài các bản hit quen thuộc, nữ ca sĩ còn nhờ nhạc sĩ tạo thêm một đoạn nhạc ở cuối tiết mục Keep me in love để khuấy động không khí, khiến khán giả phải nhảy với mình để có một tiết mục thật sự bùng nổ