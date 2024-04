Bị khởi tố về hành vi trốn thuế, Giám đốc Công ty gỗ Bá Anh bỏ trốn

Ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Phạm Bá Anh (61 tuổi, quê Đồng Nai) vì liên quan đến hành vi trốn thuế. Công an TP.HCM yêu cầu bị can Phạm Bá Anh ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước. Bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt giữ bị can Phạm Bá An rồi giải đến công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Công an TP.HCM xác định, Phạm Bá Anh (giám đốc Công ty gỗ Bá Anh) thông qua bị can Nguyễn Thị Thu Hiếu, từ quý 1/2018 đến quý 1/2021, đã mua 197 tờ hóa đơn GTGT với tổng giá trị trước thuế gần gần 14 tỉ đồng (thuế GTGT là gần 1,4 tỉ đồng) của các Công ty Nhà Vui, Công ty Khôi Phát Thành, Công ty An Phú Hùng, Công ty Thiên Sơn, Công ty Phú Quốc, Công ty Tân Hưng Phúc, Công ty Triệu Long, Công ty Quảng Thạnh Lộc.

Công an xác định, các công ty nói trên đều do nhóm bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập, quản lý, điều hành mua bán hóa đơn khống cho Công ty Gỗ Bá Anh để hợp thức hóa hàng hóa trôi nổi, kê khai báo cáo thuế nhằm trốn số tiền thuế GTGT phải nộp gần 1,4 tỉ đồng cho Công ty gỗ Bá Anh. Hành vi của Phạm Bá Anh đã cấu thành tội phạm "trốn thuế", quy định tại khoản 3, điều 200 Bộ luật hình sự.

Ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Bá Anh về tội "trốn thuế". Quyết định, lệnh đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn. Công an TP.HCM đã thi hành lệnh bắt nhưng bị can Phạm Bá Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Từ đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can Phạm Bá Anh vì liên quan đến hành vi trốn thuế.