Vĩnh Long: Bắt bị án truy nã khi đang làm công tại vườn cam

Ngày 31.3, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an H.Tam Bình bắt giữ Thạch Răng Sây (37 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, H.Tam Bình, Vĩnh Long). Đây là bị án bị Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP.HCM truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Bị án Thạch Răng Sây đã bị bắt giữ NAM LONG

Theo cơ quan công an, năm 2020, Thạch Răng Sây xảy ra mâu thuẫn với bạn khi hát karaoke ở khu nhà trọ trên địa bàn P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Tại đây, Sây dùng dao đâm anh M.T (ngụ tại địa phương) gây thương tích.

Ngày 6.5.2022, TAND Q.Bình Tân đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Sây 3 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Trong thời gian được tại ngoại chờ thi hành án, Sây bỏ trốn. Đến ngày 24.4.2023, Cơ quan thi hành án hình sự, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với Sây.

Trưa 30.3.2024, các trinh sát hình sự phát hiện Sây đang làm công tại một vườn cam, thuộc xã Bình Ninh, H.Tam Bình. Ngay sau đó, lực lượng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Tam Bình bắt giữ Sây.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bàn giao bị án Thạch Răng Sây cho Công an Q.Bình Tân để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.