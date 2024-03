Di lý 2 bị can chiếm đoạt tiền, bị truy nã về Bình Định

Hai bị can bị truy nã được di lý về Bình Định là Nguyễn Thành Quang (35 tuổi) và vợ là Đinh Thị Thiết (32 tuổi, cùng ở xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định).

Vào cuối năm 2022, vợ chồng Nguyễn Thành Quang đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về lô đất mà cặp vợ chồng này đang ở. Sau đó, 2 bị can đã thỏa thuận bán một phần diện tích đất ở tại thôn Bắc Thuận, xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn cho vợ chồng ông T.V.H (49 tuổi, ở P.Đập Đá, TX.An Nhơn) với số tiền 185 triệu đồng.

Ngoài ra, Quang và Thiết còn tiếp tục thỏa thuận bán lô đất trên cho chị Đ.T.H.M (36 tuổi, ở xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn) với số tiền 222 triệu đồng, rồi không thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng cho ông H. và chị M.

Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền 407 triệu đồng của vợ chồng ông H. và chị M., vợ chồng Quang, Thiết đã ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất trên cho vợ chồng ông Đ.H.T (61 tuổi, P. Đập Đá, TX.An Nhơn) với số tiền 200 triệu đồng, rồi vợ chồng Quang, Thiết bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 12.10.2023, Công an TX.An Nhơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đến ngày 19.1.2024, Công an TX.An Nhơn ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Quang, Đinh Thị Thiết về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24.3.2024, Công an TX.An Nhơn đã phát hiện, bắt giữ được 2 bị can tại TP.Tân Uyên.