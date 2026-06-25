Bị khởi tố vì kích động nhiều người cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức

Ngày 25.6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Thuỷ (58 tuổi, ngụ xóm Vin, xã Tân Châu, Nghệ An) để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan công an công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Lê Thị Thủy

ẢNH: C.A

Theo Công an tỉnh Nghệ An, tháng 4.2024, UBND tỉnh này cho rà soát và quy hoạch triển khai dự án xây dựng nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tập trung cấp vùng tại khu vực núi Cao Sơn, thuộc xóm Xuân Phú (xã Diễn Lợi cũ), nay là xã Tân Châu.

Việc lập quy hoạch xây dựng cơ sở hỏa táng tại đây đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ người dân. Với tinh thần cầu thị, ngày 14.2.2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản dừng nghiên cứu quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng tại xã Tân Châu và thông báo công khai cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân cho rằng dự án cơ sở hỏa táng đã dừng nhưng diện tích 60 ha đất quy hoạch chưa được hủy bỏ, một số người khiếu kiện cực đoan đã lôi kéo, kích động người dân tổ chức khiếu kiện, nhiều lần tổ chức tụ tập đông người kéo lên trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cấp xã để gây sức ép, cản trở các buổi làm việc.

Đặc biệt, nhiều người đã dựng lán gác, rào chắn trái phép trên tuyến đường chung duy nhất của các dự án và cắt cử người luân phiên túc trực để phát hiện, cản trở phương tiện đi vào khu vực núi Cao Sơn. Trong vụ việc này, bà Lê Thị Thủy được xác định đóng vai trò cầm đầu.

Sự việc này gây cản trở phương tiện lưu thông trên tuyến đường và công tác cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy rừng, nhu cầu đi lại của người dân vào khu vực nghĩa trang xóm Xuân Phú, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.