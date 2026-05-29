Bi kịch của Brad Pitt: Khi các con đồng loạt quay lưng

Angelina Jolie bên Pax Thiên, Zahara và Maddox (bìa phải, ảnh chụp năm 2024) ẢNH: AFP

Theo các tài liệu pháp lý mà tờ Daily Mail thu thập được, nam diễn viên lừng danh Brad Pitt vừa phải nhận thêm cú sốc về mặt tình cảm từ phía các con. Cụ thể, cậu con trai cả Maddox (24 tuổi) chính thức nộp đơn lên tòa án tại Los Angeles (Mỹ) xin bỏ họ cha, ngay thời điểm tròn 10 năm kể từ ngày Brad Pitt và Angelina Jolie "đường ai nấy đi".

Brad Pitt bất lực trước làn sóng "đoạn tuyệt" của con cái

Trong văn bản gửi tòa án hôm 28.5 (giờ địa phương), Maddox đưa ra lý do ngắn gọn là vì "nguyện vọng cá nhân". Chàng trai 24 tuổi bày tỏ mong muốn được pháp luật công nhận tên mới là Maddox Chivan Jolie. Động thái dứt khoát này diễn ra chỉ ba tháng sau khi Maddox chủ động gạch tên Pitt khỏi phần giới thiệu (credits) trong dự án điện ảnh mà anh làm cùng mẹ. Trước thông tin gây bão dư luận này, tờ The Sun cho biết đã liên hệ với người đại diện của Brad Pitt nhưng phía nam tài tử hiện vẫn giữ im lặng.

Maddox không phải là người con duy nhất chọn đứng về phía mẹ sau vụ ly hôn ồn ào. Dù thủ tục ly dị của cặp sao quyền lực một thời hoàn tất từ cuối năm 2024, kết thúc 8 năm ròng rã ra tòa, nhưng làn sóng quay lưng của các con đối với Brad Pitt vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trước đó, cô con gái ruột Shiloh (20 tuổi) cũng đã nộp đơn xin xóa họ cha khỏi giấy tờ tùy thân. Trong khi đó, hai cô con gái Zahara (21 tuổi) và Vivienne (17 tuổi) dù chưa sử dụng pháp lý nhưng từ lâu đã từ bỏ họ Pitt trong mọi hoạt động đời thường.

Gia đình cặp đôi thuở còn mặn nồng Ảnh: AFP

Cụ thể, tại lễ tốt nghiệp cử nhân ngành Tâm lý học của Trường đại học Spelman (Atlanta) vào chủ nhật tuần trước. Dù trong danh sách chương trình ghi rõ tên đầy đủ là Zahara Marley Jolie-Pitt, nhưng khi được xướng tên lên sân khấu nhận bằng, cô cho biết tự hào khi được gọi là "Zahara Marley Jolie". Trước đó, vào tháng 11.2023, hay tại một sự kiện tri ân vào tháng 4 vừa qua, Zahara cũng chỉ dùng duy nhất họ mẹ, đồng thời dành những lời có cánh để ca ngợi Angelina Jolie là "người phụ nữ vị tha, yêu thương và thấu hiểu nhất".

Mối quan hệ cha con nhà Pitt-Jolie rạn nứt bắt đầu từ sự cố chấn động vào tháng 9.2016 trên chuyến bay tư nhân từ Pháp về Los Angeles (Mỹ). Khi đó, Brad Pitt bị cáo buộc say xỉn, có hành vi lăng mạ và bạo lực với vợ con, khiến Angelina Jolie đệ đơn ly hôn ngay sau đó. Suốt một thập niên qua, bên cạnh cuộc chiến giành quyền nuôi con thất bại của Brad Pitt, cặp đôi còn kéo nhau vào những vụ kiện tụng dai dẳng nhằm phân chia khối tài sản chung trị giá 500 triệu USD, bao gồm cả điền trang và vườn nho rộng lớn Chateau Miraval tại Pháp.

Ở thời điểm hiện tại, tài tử phim F1 đang nỗ lực xây dựng cuộc sống mới bên cạnh nhà thiết kế trang sức Ines de Ramon, trong khi Angelina Jolie cũng vướng không ít tin đồn hẹn hò với rapper người Anh Akala. Dù vậy, những "vết thương" từ cuộc hôn nhân đổ vỡ này có lẽ khó chữa lành đối với ngôi sao 63 tuổi, khi khoảng cách giữa nam tài tử và những đứa con ngày một xa vời.