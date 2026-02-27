Con trai Angelina Jolie bỏ theo họ của Brad Pitt

Angelina Jolie bên Pax Thiên, Zahara và Maddox (bìa phải, ảnh chụp năm 2024) ẢNH: AFP

Theo People, ở phần danh sách ê-kíp cuối phim Couture, tên của Maddox, 24 tuổi, xuất hiện với dạng "Maddox Jolie". Trước đó, anh đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn cho dự án này, trong đó Angelina Jolie (50 tuổi) vào vai một đạo diễn người Mỹ phát hiện mắc ung thư vú khi sang Pháp thực hiện video cho một buổi trình diễn thời trang tại Paris. Phim ra rạp tại Pháp ngày 18.2.

Đáng chú ý, tại buổi công chiếu đầu tiên của phim ở Toronto International Film Festival hồi tháng 9.2025, tài liệu sản xuất gửi báo chí cũng đã ghi tên anh là Maddox Jolie.

Sự thay đổi này khác với dự án trước đó của Maddox. Trong phim Maria (2024), tác phẩm chính kịch do Netflix sản xuất, kể về cuộc đời nữ danh ca opera Maria Callas và có Angelina Jolie thủ vai chính, Maddox tham gia với tư cách trợ lý sản xuất và được ghi tên là Maddox Jolie-Pitt.

Hiện đại diện của Angelina Jolie chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Các con Angelina Jolie lần lượt bỏ theo họ Brad Pitt

Ngoài Maddox, Angelina và Brad Pitt còn có 5 người con chung gồm Pax Thiên (22 tuổi), Zahara (21 tuổi), Shiloh (19 tuổi) và cặp song sinh Knox, Vivienne (17 tuổi). Maddox là người mới nhất trong số các con được cho là đã bỏ họ Pitt.

Angelina Jolie bên con trai út Knox. Nữ diễn viên mong muốn có cuộc sống riêng tư, bình yên sau khi các con trưởng thành ẢNH: AFP

Trước đó, tháng 5.2024, tại buổi công diễn vở nhạc kịch Broadway The Outsiders, dự án mà Vivienne tham gia hỗ trợ sản xuất cùng mẹ, tên cô được ghi là Vivienne Jolie thay vì Vivienne Jolie-Pitt. Tháng 8 cùng năm, Zahara, đang là sinh viên và là thành viên hội nữ sinh Alpha Kappa Mu Pi, tự giới thiệu mình là "Zahara Marley Jolie" trong một đoạn video được Essence đăng tải.

Cũng trong tháng 8, People xác nhận Shiloh, tên khai sinh là Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, chính thức đổi tên thành Shiloh Jolie ngay sau khi đủ 18 tuổi. Theo quy định tại bang California (Mỹ), cô phải đăng thông báo đổi tên trên một tờ báo và đã thực hiện thủ tục này trên Los Angeles Times. Tuy nhiên, chưa rõ các anh chị em khác có tiến hành quy trình pháp lý tương tự hay không.

Luật sư của Shiloh từng cho biết thân chủ của ông đưa ra quyết định này một cách độc lập, sau "những biến cố đau lòng". Việc các con lần lượt bỏ họ Pitt diễn ra trong bối cảnh nhiều năm xuất hiện thông tin về rạn nứt giữa Brad Pitt và các con, sau cuộc chia tay ồn ào giữa anh và Angelina Jolie năm 2016. Cặp sao hoàn tất thủ tục ly hôn vào cuối năm 2024 sau quá trình pháp lý kéo dài.

Một nguồn tin chia sẻ với People năm ngoái cho biết Brad Pitt nhận thức được việc Shiloh bỏ họ mình. "Việc nhớ và không được gần gũi các con không hề dễ dàng với Brad. Anh ấy vẫn luôn yêu thương và nhớ các con", nguồn tin nói.

Maddox tên đầy đủ là Maddox Chivan Jolie, sinh năm 2001 tại Campuchia. Anh được Angelina Jolie nhận nuôi năm 2002, khi cô đang thực hiện hoạt động nhân đạo tại quốc gia này. Sau đó, Brad Pitt hoàn tất thủ tục nhận nuôi Maddox vào năm 2006.

Lớn lên trong gia đình nổi tiếng bậc nhất Hollywood, Maddox sớm tiếp xúc với điện ảnh và từng theo học ngành Hóa sinh tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) trước khi tham gia hỗ trợ sản xuất, trợ lý đạo diễn cho một số dự án phim của mẹ. Anh được nhận xét kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông nhưng có mối quan tâm đặc biệt đến công việc hậu trường và các hoạt động nhân đạo gắn với Campuchia.