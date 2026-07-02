Bi kịch phía sau mối quan hệ cha con của minh tinh Marilyn Monroe

Marilyn Monroe được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm và nổi tiếng nhất lịch sử Hollywood. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là một cuộc đời chất chứa nhiều tổn thương về tình cảm và gia đình.

Phía sau ánh hào quang của "cô đào" quyến rũ nhất Hollywood là tuổi thơ nhiều tổn thương và hành trình cả đời tìm kiếm tình yêu thương từ gia đình Ảnh: AFP

Theo RadarOnline hôm 1.7, cuốn tiểu sử mới I Wanna Be Loved by You: Marilyn Monroe: A Life in 100 Takes của tác giả Andrew Wilson đã hé lộ nhiều chi tiết ít được biết đến về cuộc đời của minh tinh, người lẽ ra đã bước sang tuổi 100 vào ngày 1.6 năm nay nếu còn sống.

Tuổi thơ bất hạnh ám ảnh cuộc đời Marilyn Monroe

Trong cuốn sách, Andrew Wilson cho rằng điều Marilyn Monroe khao khát nhất trong suốt cuộc đời là được yêu thương. Theo tác giả, mong muốn ấy bắt nguồn từ việc bà bị cha ruột, Charles Stanley Gifford, bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ.

Marilyn Monroe, người qua đời vì sốc thuốc ở tuổi 36 vào tháng 8.1962, nhiều lần tìm cách liên lạc và gặp lại cha ruột. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bà đều bị ông Charles Stanley Gifford từ chối một cách lạnh lùng. Andrew Wilson cho rằng sự khước từ ấy đã để lại vết thương tâm lý sâu sắc và ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của minh tinh Hollywood trong nhiều năm sau đó.

Cuốn tiểu sử cũng nhắc lại một câu chuyện từng được doanh nhân Henry Rosenfeld, chủ một hãng sản xuất trang phục, kể lại. Theo lời Henry Rosenfeld, trong một buổi tiệc, các vị khách cùng tham gia một trò chơi, mỗi người lần lượt chia sẻ điều mình mong muốn nhất trên đời.

Ông cho biết Marilyn Monroe đã đưa ra một câu trả lời khiến mọi người sửng sốt. Theo lời kể của Henry Rosenfeld, minh tinh nói rằng điều bà mong muốn là đội một bộ tóc giả màu đen, gặp cha mình tại một quán bar để ông không nhận ra, khiến ông nảy sinh tình cảm với mình. Sau đó, bà sẽ tiết lộ sự thật và hỏi: "Giờ thì ông cảm thấy thế nào khi vừa quan hệ với chính con gái mình?".

Chi tiết này được Andrew Wilson đưa vào cuốn sách như một minh chứng cho những tổn thương tâm lý sâu sắc và nhận thức méo mó mà Marilyn Monroe phải gánh chịu sau nhiều năm bị cha ruột chối bỏ. Tuy nhiên, đây là lời kể gián tiếp được trích dẫn trong cuốn tiểu sử và chưa có bằng chứng xác thực. Vì vậy, thông tin này hiện vẫn được xem là một tình tiết gây tranh cãi xoay quanh cuộc đời của minh tinh Hollywood.

Marilyn Monroe lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi chưa từng được cha ruột thừa nhận, còn mẹ là Gladys Pearl Baker phải vật lộn với bệnh tâm thần trong nhiều năm. Sau khi Gladys Pearl Baker được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và phải điều trị dài hạn, Marilyn Monroe liên tục được gửi đến các gia đình nuôi dưỡng, trại trẻ mồ côi hoặc sống nhờ nhà người thân. Việc thường xuyên thay đổi nơi ở khiến bà không có một mái ấm ổn định trong suốt thời thơ ấu.

Theo cuốn tiểu sử mới của Andrew Wilson, việc bị cha ruột Charles Stanley Gifford từ chối thừa nhận đã để lại vết thương tâm lý sâu sắc, ảnh hưởng đến cuộc đời Marilyn Monroe Ảnh: AFP

Theo nhiều tài liệu tiểu sử, Marilyn Monroe luôn khao khát được gắn kết với gia đình, đặc biệt là tìm kiếm hình bóng người cha. Năm 2022, một cuộc xét nghiệm ADN được công bố trong phim tài liệu Marilyn, Her Final Secret đã xác nhận Charles Stanley Gifford chính là cha ruột của minh tinh, khép lại nhiều thập kỷ tranh cãi về thân thế của bà.

Dù vậy, mối quan hệ giữa hai cha con gần như không tồn tại. Nhiều nguồn tư liệu cho biết Marilyn Monroe từng nhiều lần tìm cách liên lạc với Charles Stanley Gifford khi trưởng thành nhưng đều bị từ chối. Sự thiếu vắng tình cảm từ cha được các nhà nghiên cứu về cuộc đời Marilyn Monroe xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm lý và các mối quan hệ tình cảm của bà sau này.

Bên cạnh đó, Marilyn Monroe cũng có một người chị cùng mẹ khác cha là Berniece Miracle. Hai chị em không hề biết đến sự tồn tại của nhau trong nhiều năm vì bị chia cắt từ nhỏ. Chỉ đến cuối tuổi thiếu niên, Marilyn Monroe mới tìm được chị gái và dần xây dựng mối quan hệ thân thiết. Berniece Miracle là một trong số ít người thân luôn đồng hành và hỗ trợ minh tinh trong những năm cuối đời.