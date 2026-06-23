Tài liệu mới chứng minh cái chết của minh tinh Marilyn Monroe bị dàn dựng

Hơn 6 thập kỷ sau ngày Marilyn Monroe qua đời, những tranh cãi xoay quanh nguyên nhân cái chết của biểu tượng sắc đẹp Hollywood vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Mới đây, chương trình tài liệu Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe do TMZ thực hiện đã đưa ra nhiều tình tiết mới, cho rằng cái chết của minh tinh có thể không đơn giản như kết luận chính thức trước đây.

Loạt tình tiết mới khơi lại bí ẩn năm xưa

Theo nội dung bộ phim tài liệu, một số chi tiết tại hiện trường khiến nhóm thực hiện đặt câu hỏi về khả năng Marilyn Monroe tự kết liễu cuộc đời mình như báo chí từng đưa tin là đúng hay sai. Một trong những điểm đáng chú ý là tình trạng giường ngủ nơi nữ diễn viên được phát hiện đã tử vong có nhiều nghi vấn. Theo chương trình, chăn ga được cho là quá gọn gàng và sạch sẽ so với những gì thường thấy trong các trường hợp dùng thuốc quá liều.

Ngôi nhà tại Brentwood (Los Angeles, Mỹ) là nơi Marilyn Monroe trải qua những tháng cuối đời và được phát hiện tử vong vào tháng 8.1962. Sự kiện đến nay vẫn làm dấy lên nhiều tranh cãi và giả thuyết khác nhau Ảnh: Reuters

Ngoài ra, các lọ thuốc trong phòng được sắp xếp ngay ngắn với nhãn quay ra phía ngoài. Nhóm sản xuất cho rằng điều này không phù hợp với hiện trường của một vụ tự tử hoặc sử dụng thuốc quá liều.

Kết quả khám nghiệm độc chất trước đây cho thấy Marilyn Monroe có lượng lớn thuốc an thần trong cơ thể vào thời điểm qua đời. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu đặt ra câu hỏi khi không tìm thấy cốc nước bên cạnh giường, một chi tiết được cho là bất thường nếu bà tự uống lượng thuốc lớn như vậy.

Paul Holes, cựu điều tra viên chuyên phụ trách các vụ án tồn đọng, nhận định trong chương trình: "Khi một hiện trường được sắp đặt để giống một vụ tự tử, những chi tiết được dàn dựng quá hoàn hảo đôi khi lại trở thành dấu hiệu đáng ngờ".

Giả thuyết liên quan đến anh em nhà Kennedy

Bộ phim cũng đề cập đến một trong những giả thuyết gây tranh cãi nhất liên quan đến cái chết của Marilyn Monroe, đó là mối quan hệ được đồn đoán giữa bà với cố Tổng thống John F. Kennedy và em trai ông, Robert Kennedy.

Mối quan hệ giữa Marilyn Monroe và anh em nhà Kennedy vẫn là một trong những câu chuyện bí ẩn nhất nước Mỹ Ảnh: AFP

Harvey Levin, nhà sản xuất điều hành của TMZ, cho rằng cái chết của ngôi sao Some Like It Hot có thể ẩn chứa những yếu tố phức tạp hơn nhiều so với những gì công chúng từng biết. Nhà báo Sid Skolsky, người từng có nhiều năm quen biết Marilyn Monroe, cho biết ông đã nói chuyện với minh tinh không lâu trước khi bà qua đời. Theo lời kể của Sid Skolsky, Marilyn Monroe đã đề cập đến anh em nhà Kennedy trong cuộc trò chuyện và cho biết bà dự định gặp một trong hai người vào tối hôm đó.

Chương trình tài liệu còn nhắc đến một đoạn ghi âm được cho là thu từ thiết bị nghe lén bí mật từng được đặt trong nhà Marilyn Monroe. Thiết bị này được cho là do Fred Otash, cựu cảnh sát điều tra tệ nạn sau này chuyển sang làm việc cho các tạp chí lá cải, lắp đặt. Theo lời kể của Fred Otash, đoạn ghi âm ghi lại cuộc tranh cãi gay gắt giữa Marilyn Monroe và Robert Kennedy, với sự hiện diện của nam diễn viên người Anh Peter Lawford.

Fred Otash cho rằng Marilyn Monroe đã chất vấn Robert Kennedy về những lời hứa và cam kết trong mối quan hệ giữa hai người. Ông mô tả đây là một cuộc cãi vã căng thẳng liên quan đến chuyện tình cảm. Theo lời kể của Fred Otash, Robert Kennedy được cho là đang tìm kiếm một cuốn sổ tay màu đỏ của Marilyn Monroe, trong đó chứa những thông tin nhạy cảm về chính trị mà bà từng trao đổi với anh em nhà Kennedy. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những đoạn ghi âm nói trên chưa từng được xác thực độc lập và vẫn là chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua.

Nhiều giả thuyết cho rằng những mối quan hệ chính trị phức tạp có thể liên quan đến cái chết của minh tinh, dù chưa có bằng chứng xác thực Ảnh: AFP

Bộ phim tài liệu cũng nhắc lại một giả thuyết khác từng xuất hiện trong các thuyết âm mưu trước đây, cho rằng Marilyn Monroe mang thai trong thời gian John F. Kennedy tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1960. Một số tài liệu FBI đã được giải mật cũng từng bị những người theo đuổi các giả thuyết này viện dẫn để suy đoán về khả năng tồn tại âm mưu liên quan đến cái chết của minh tinh.

Ngày 5.8.1962, Marilyn Monroe được phát hiện đã qua đời trong tình trạng khỏa thân trên giường ngủ tại nhà riêng. Bà nằm ngửa và vẫn cầm điện thoại trên tay. Kết luận chính thức của cơ quan chức năng khi đó xác định nguyên nhân tử vong là do dùng thuốc barbiturat quá liều. Dù vậy, hơn 60 năm đã trôi qua, cái chết của biểu tượng Hollywood vẫn tiếp tục là đề tài gây tranh luận, với nhiều giả thuyết và suy đoán chưa bao giờ được kiểm chứng hoàn toàn.