Cái chết của Marilyn Monroe là do tai nạn, tự tử hay một vụ ám sát?

Khi Marilyn Monroe từ trần vào ngày 4.8.1962, văn phòng Giám định pháp y hạt Los Angeles (Mỹ) đã kết luận minh tinh tử vong vì ngộ độc barbiturat cấp tính và xác định nguyên nhân nhiều khả năng là tự tử. Marilyn Monroe, tên khai sinh là Norma Jeane Baker, sinh ngày 1.6.1926 và qua đời khi mới 36 tuổi. Tuy nhiên, kết luận này chưa bao giờ hoàn toàn thuyết phục được những người tin rằng ngôi sao huyền thoại đã phải chịu một số phận đen tối hơn.

Marilyn Monroe được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp và văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20 Ảnh: Reuters

Những bí ẩn quanh cái chết của Marilyn Monroe

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Life được thực hiện vào tháng 7.1962 và đăng tải chỉ hai ngày trước khi bà qua đời, Marilyn Monroe từng chia sẻ: "Tôi đã học được rất nhiều điều mà tôi không muốn đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Tôi sẽ không muốn con mình phải trải qua những gì tôi từng trải qua".

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, những khó khăn mà Marilyn Monroe phải đối mặt không còn là điều bí mật. Cuộc chiến với chứng trầm cảm và tình trạng lệ thuộc thuốc men của bà đã được ghi nhận rộng rãi. Tháng 6.1962, hãng phim 20th Century Fox sa thải nữ diễn viên khỏi dự án hài lãng mạn Something's Got to Give, với lý do được mô tả là "thường xuyên vắng mặt ở mức nghiêm trọng".

Dù vậy, trong gần 64 năm qua, từng chi tiết trong những giờ cuối cùng, những ngày cuối cùng và cả những tháng cuối cùng của Marilyn Monroe vẫn liên tục được "mổ xẻ" nhằm tìm kiếm dấu hiệu của một âm mưu nào đó.

Nhà văn James Patterson, tác giả cuốn The Last Days of Marilyn Monroe, từng chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng ông đặc biệt chú ý đến những điểm bất thường trong quá trình điều tra. "Tôi không biết nhiều về hiện trường cái chết, về việc khám nghiệm tử thi chưa được thực hiện đầy đủ như lẽ ra phải có, hay việc một điều tra viên tin rằng hiện trường đã bị dàn dựng", James Patterson cho biết.

Trong khi đó, tiểu thuyết Blonde của nhà văn Joyce Carol Oates, xuất bản năm 2000 và sau này được chuyển thể thành bộ phim gây chú ý năm 2022 với sự tham gia của Ana de Armas, cũng xây dựng một kịch bản đầy bí ẩn về cái chết của Marilyn Monroe. Trong tác phẩm này, Marilyn Monroe dùng thuốc quá liều nhưng sau đó có người đột nhập vào nhà riêng của bà tại Brentwood (California, Mỹ), tiêm thêm một liều Nembutal gây chết người và dọn sạch những vật chứng có thể liên hệ bà với một nhân vật bí ẩn.

Chia sẻ với The Telegraph năm 2022, Joyce Carol Oates cho biết cảnh kết trong tiểu thuyết có thể chỉ là một dạng ảo giác hoặc cách diễn giải mang tính văn học. Tuy nhiên, bà cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng khác. "Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không phải là khả năng cao, nhưng vẫn có thể bà ấy đã bị ám sát", nữ nhà văn nhận định.

Một trong những giả thuyết nổi tiếng nhất liên quan đến các mối quan hệ được cho là giữa Marilyn Monroe với Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai ông, Bộ trưởng Tư pháp Robert F. Kennedy. Tuy nhiên, phần lớn các thông tin về mối quan hệ này vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán và chưa từng được xác thực đầy đủ.

Không thành viên nào của gia đình Kennedy công khai bình luận về Marilyn Monroe. Tuy nhiên, trong cuốn sách Jackie: Public, Private, Secret xuất bản năm 2023, nhà viết tiểu sử J. Randy Taraborrelli cho biết Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy từng nhận được cuộc gọi từ Marilyn Monroe vào tháng 4.1962 tại tư gia. Theo J. Randy Taraborrelli, Jacqueline Kennedy xem Marilyn Monroe là "một thảm họa đang chực chờ xảy ra", đồng thời cho rằng nữ diễn viên quá mong manh và dễ tổn thương để bị cuốn vào những mối quan hệ phức tạp với Tổng thống Kennedy.

Trong khi đó, Arthur James, một người bạn thân của Marilyn Monroe, cho rằng cái chết của bà có liên quan đến gia đình Kennedy nhưng theo một cách khác. Sau khi trình diễn ca khúc Happy Birthday nổi tiếng dành cho Tổng thống Kennedy tại Madison Square Garden ngày 19.5.1962, Marilyn Monroe được yêu cầu không liên lạc với cả John lẫn Robert Kennedy thêm lần nào nữa.

Arthur James kể lại trong bộ phim tài liệu The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes phát hành năm 2022 rằng minh tinh đã vô cùng đau khổ vì điều đó. "Cô ấy bị tổn thương sâu sắc khi được thông báo rằng không được gọi điện hay liên lạc với Robert hoặc John nữa. Đó là mệnh lệnh. Và chính điều đó đã giết chết Marilyn", Arthur James nói.

Dẫu vậy, bất chấp vô số giả thuyết thay thế, cuộc điều tra chính thức năm 1982 vẫn giữ nguyên kết luận ban đầu. Theo các điều tra viên, bí ẩn thực sự không phải là ai đã giết Marilyn Monroe mà là liệu bà có thực sự chủ ý kết thúc cuộc đời mình hay không.

Cuộc đời nhiều biến động cùng những vấn đề về tâm lý và sức khỏe khiến Marilyn Monroe trở thành tâm điểm của nhiều giả thuyết sau khi qua đời Ảnh: AFP

Rạng sáng 4.8.1962, người quản gia Eunice Murray gọi cho bác sĩ tâm thần Ralph Greenson sau khi nhận thấy đèn trong phòng ngủ khóa kín của Marilyn Monroe vẫn sáng vào khoảng 3 giờ 30 sáng. Khi Eunice Murray nhìn qua cửa sổ và thấy Marilyn Monroe nằm bất động trên giường, Ralph Greenson lập tức đến hiện trường và yêu cầu liên hệ với bác sĩ riêng của nữ diễn viên là Hyman Engelberg. Đến 4 giờ 25 sáng, Hyman Engelberg gọi cảnh sát thông báo rằng Marilyn Monroe đã tử vong tại nhà riêng.

Theo hồ sơ điều tra, một lọ thuốc Nembutal rỗng được phát hiện trên sàn nhà. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thư tuyệt mệnh nào. Sau đó, bác sĩ Ralph Greenson kể lại rằng ông nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn được Marilyn Monroe nắm chặt trong tay phải. "Tôi cho rằng bà ấy đã cố thực hiện một cuộc gọi trước khi hoàn toàn gục ngã", ông viết trong cuốn Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe xuất bản năm 1985.