Sự công nhận muộn màng dành cho Marilyn Monroe

Theo Deadline ngày 5.6, sự kiện sẽ trưng bày hàng trăm hiện vật nguyên bản như áp phích, ảnh chân dung, ảnh hậu trường, tài liệu sản xuất, thư từ và nhiều tư liệu cá nhân hiếm hoi của Marilyn Monroe, trong đó không ít hiện vật lần đầu tiên được công bố. Triển lãm nhằm mang đến cái nhìn độc đáo về hành trình của Marilyn Monroe - người phụ nữ tự xây dựng hình ảnh để trở thành một biểu tượng quyến rũ kinh điển của Hollywood.

Sự kiện triển lãm này của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ như một sự công nhận muộn màng cho di sản điện ảnh và dấu ấn văn hóa mà Marilyn Monroe để lại

Ảnh: Courtesy Everett Collection

Khách tham quan còn có cơ hội chiêm ngưỡng loạt trang phục từng được Marilyn Monroe mặc trên màn ảnh, từ bộ váy trong Love Happy (1949) cho đến những mẫu thiết kế trong bộ phim dang dở Something's Got to Give (1962). Điểm nhấn nổi bật bao gồm hai bộ phục trang do nhà thiết kế Orry-Kelly thực hiện trong Some Like It Hot (1959) và chiếc váy hồng trứ danh của William Travilla trong Gentlemen Prefer Blondes (1953) - một món đồ hiếm khi được trưng bày công khai.

Bà Amy Homma, Giám đốc kiêm Chủ tịch Bảo tàng Viện Hàn lâm chia sẻ: "Những chuỗi triển lãm đặc sắc này thể hiện rõ cách mà Viện Hàn lâm phối hợp với các nhà làm phim, hãng phim và nhà sưu tập để tái hiện lịch sử điện ảnh hấp dẫn nhất. Chúng tôi mong chờ được chào đón khán giả ở mọi lứa tuổi đến để cùng tôn vinh những gương mặt nổi bật và khám phá các câu chuyện hậu trường thú vị chưa từng biết đến".

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sắc màu của Marilyn Monroe đã để lại một di sản vượt thời gian Ảnh: Philippe Halsman

Dù chưa từng chạm tay vào tượng vàng Oscar nhưng Marilyn Monroe vẫn mãi được nhớ đến như một biểu tượng bất tử của điện ảnh thế giới. Sinh năm 1926 với tên thật là Norma Jeane Mortenson, bà không chỉ là một minh tinh sắc đẹp mà còn là hiện thân của sức hút, sự quyến rũ và bản lĩnh trong thế giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Marilyn Monroe không đi theo lối mòn của những "bình hoa di động" thường thấy ở Hollywood thời bấy giờ. Bằng nỗ lực không ngừng, bà đã vượt qua định kiến về những vai diễn "búp bê tóc vàng" để theo đuổi các vai diễn có chiều sâu, thể hiện khát khao nghệ thuật nghiêm túc. Marilyn Monroe từng học diễn xuất tại Actors Studio - cái nôi của phương pháp diễn xuất thực lực, và không ngại thể hiện sự tổn thương, cô đơn, nội tâm phức tạp trong từng nhân vật.

Marilyn Monroe trở thành tượng đài không chỉ của Hollywood, mà của cả văn hóa đại chúng thế kỷ 20 Ảnh: deezer

Không chỉ là một ngôi sao tài hoa, bà còn là biểu tượng văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng, từ thời trang, điện ảnh đến cả tư duy nữ quyền. Trong một thời kỳ mà nữ giới thường bị gò bó trong khuôn khổ, Marilyn Monroe đã dám tự thành lập công ty riêng - Marilyn Monroe Productions, để có quyền kiểm soát sự nghiệp, một bước đi táo bạo và tiên phong ở thập niên 1950.