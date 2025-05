Ngô Thanh Vân tái xuất trong phim bom tấn Hollywood

Đây là lần thứ hai Ngô Thanh Vân góp mặt trong loạt phim này, sau lần xuất hiện ngắn ngủi nhưng ấn tượng ở phần một. Trong phần hai, nhân vật Quỳnh - chiến binh bất tử bị giam cầm dưới đáy biển suốt 500 năm trở lại với hành trình trả thù, đối đầu trực diện với Andy (Charlize Theron).

Ngô Thanh Vân xuất hiện trong trailer phim The Old Guard 2 ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM

Ngô Thanh Vân nhận tin vui liên tiếp

Trailer chính thức ra mắt ngày 8.5 trên Netflix hé lộ những cảnh chiến đấu mãn nhãn giữa Ngô Thanh Vân và các minh tinh quốc tế như Charlize Theron, Uma Thurman. Dù chỉ xuất hiện trong 10 giây, cô vẫn tạo dấu ấn với thần thái sắc lạnh và kỹ năng võ thuật điêu luyện. Chia sẻ về lần tái xuất này, Ngô Thanh Vân viết trên trang cá nhân: "Bộ phim hành động mà Vân đã quay lại tham gia cùng hai chị đẹp Charlize Theron và Uma Thurman. Sự mong chờ đã không còn lâu nữa. Ngày 2.7 trên Netflix".

Sự nghiệp quốc tế của Ngô Thanh Vân không chỉ dừng lại ở The Old Guard. Cô từng góp mặt trong các dự án Hollywood như Star Wars: The Last Jedi (2017), Bright (2017), Da 5 Bloods (2020) và The Creator (2023). Trong The Creator, cô vào vai một người máy thân thiện, hỗ trợ nhân vật chính trong hành trình đầy nguy hiểm.

Không chỉ là diễn viên, Ngô Thanh Vân còn là nhà sản xuất tài năng. Cô thành lập công ty Studio68, đứng sau nhiều dự án điện ảnh thành công như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang và đặc biệt là Hai Phượng - bộ phim hành động đạt doanh thu hơn 200 tỉ đồng và được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar 2020.

Một cảnh có Ngô Thanh Vân trong The Old Guard 2 ẢNH: CẮT TỪ TRAILER PHIM



Sau khi kết hôn với doanh nhân Huy Trần vào năm 2022, Ngô Thanh Vân tạm rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình. Cô chia sẻ rằng trong ba năm qua, vợ chồng cô chủ động giảm bớt sự xuất hiện để tập trung trọn vẹn cho điều quan trọng nhất là gia đình.

Và mới đây, Ngô Thanh Vân thông báo tin vui khi cô mang thai con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. "Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, vợ chồng tôi muốn chia sẻ một món quà nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa thật lớn với gia đình mình: sự hiện diện của một thành viên mới - kết quả của quá trình vun đắp bằng tình yêu thương, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Vợ chồng tôi cảm ơn tất cả tình cảm, sự ủng hộ âm thầm và bền bỉ mà mọi người đã dành cho Huy - Vân trong suốt chặng đường qua", "đả nữ" của màn ảnh Việt viết trên trang cá nhân.