Ảnh X-quang của Marilyn Monroe gây phẫn nộ khi bị đấu giá

Sự việc bắt nguồn từ thông báo của nhà đấu giá Julien's Auctions (Beverly Hills, Mỹ) về việc đưa 190 hiện vật của Marilyn Monroe lên sàn đấu giá nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà. Tuy nhiên, thay vì những bộ váy dạ hội hay kịch bản phim, tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào các hồ sơ y tế cực kỳ riêng tư, bao gồm ảnh chụp X-quang ngực, vùng chậu và hồ sơ phẫu thuật thẩm mỹ của ngôi sao quá cố.

Hồ sơ bị rao bán bao gồm các ghi chép của bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Michael Gurdin từ năm 1950 đến 1962. Các tài liệu này hé lộ những chi tiết nhạy cảm mà khi còn sống "biểu tượng gợi cảm" luôn muốn giữ kín để bảo vệ hình ảnh, vẻ đẹp tự nhiên trong mắt công chúng.

Theo NYDailyNews, các tấm phim X-quang và đơn thuốc cho thấy Marilyn từng phẫu thuật độn sụn cằm vào năm 24 tuổi và chỉnh hình đầu mũi. Hồ sơ còn ghi chi tiết về việc bà từng mang thai ngoài tử cung vào năm 1957 tại New York. Thậm chí, tấm phim chụp X-quang khuôn mặt thực hiện vào ngày 7.6.1962 - chỉ 2 tháng trước khi bà qua đời, cũng được đem ra đấu giá với mức ước tính từ 20.000 đến 30.000 USD.

Phim chụp X-quang vùng chậu của Marilyn Monroe năm 1954 vừa được đấu giá thành công với mức 3.840 USD (khoảng hơn 90 triệu đồng) tại Beverly Hills. Đây là một trong những món đồ gây tranh cãi nhất trong lô kỷ vật kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nữ minh tinh do tiết lộ những thông tin y tế nhạy cảm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Lịch sử văn hóa đại chúng hay sự xâm phạm đời tư?

Ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng toàn cầu đã phản ứng gay gắt. Anna Mac, một người dùng mạng xã hội có tầm ảnh hưởng, đã kêu gọi tiêu hủy các hồ sơ này để cố minh tinh được yên nghỉ. Cô chia sẻ: "Chúng ta đã đạt đến một bước ngoặt tồi tệ của chủ nghĩa tư bản khi bán đấu giá dữ liệu y tế cá nhân của một người phụ nữ".

Nhiều người hâm mộ thậm chí đã đề xuất lập các quỹ gây quỹ cộng đồng (crowdfunding) với mục tiêu mua lại toàn bộ số ảnh X-quang này để tiêu hủy. Một số ý kiến khác đề nghị sau khi mua và tiêu hủy hiện vật, số tiền thừa nên được quyên góp cho các tổ chức từ thiện dành cho phụ nữ và trẻ em để tưởng nhớ tinh thần nhân ái của Monroe khi còn sống.

Nhiều kỷ vật của Marilyn Monroe cũng được đem ra đấu giá trên trang themarilynmonroecollection.com ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù việc đấu giá hồ sơ y tế cá nhân gây nhiều tranh cãi, ông Martin Nolan - Giám đốc điều hành của Julien's Auctions, cho biết đơn vị này từng xử lý các lô hàng tương tự của những nhân vật tầm cỡ như Tổng thống Kennedy, Elvis Presley hay Orson Welles. Ông lập luận rằng đây là một phần của "lịch sử văn hóa đại chúng". Ông cho biết thêm, dù hiện nay luật pháp ngăn cấm việc công bố thông tin y tế cá nhân, nhưng các tài liệu của Monroe có từ thập niên 1950, thời điểm mà các bộ luật bảo mật này chưa có hiệu lực.

Chỉ vài giờ sau khi công bố đấu giá, ông Nolan cho biết đã nhận được liên hệ từ những người mua quan tâm ở khắp mọi nơi từ Ireland, Anh cho đến Úc. Vị giám đốc này nhận định: "Mặc dù phim chụp X-quang không phải là vật hữu hình như nhạc cụ hay quần áo, nhưng đó là một phần câu chuyện về Marilyn Monroe mà mọi người đang mua". Ông cũng nhấn mạnh rằng nhu cầu về ngôi sao quá cố trên toàn thế giới vẫn rất lớn dù đã hơn 50 năm kể từ khi bà qua đời: "Thành thật mà nói, tôi có thể tổ chức đấu giá mỗi ngày cho Marilyn Monroe và các mặt hàng vẫn sẽ được săn đón".

Khoảnh khắc giữ tà váy bị gió thổi bay trong phim The Seven Year Itch (1954) đã biến Marilyn Monroe thành biểu tượng quyến rũ bất tử của màn ảnh thế kỷ 20 (trái). Marilyn Monroe xuất hiện trong bộ váy lấp lánh đính hơn 2.500 viên pha lê để trình diễn ca khúc Happy Birthday, Mr. President mừng sinh nhật lần thứ 45 của Tổng thống John F. Kennedy (phải) ẢNH: AFP

Marilyn Monroe qua đời ở tuổi 36 vào tháng 8.1962. Không chỉ sở hữu "nhan sắc thế kỷ", bà còn được biết đến qua nhiều bộ phim như How to Marry a Millionaire (1953), The Seven Year Itch (1955), Some Like It Hot (1959), Bus Stop (1956) và The Misfits (1961). Bên cạnh sự nghiệp, Marilyn Monroe đã trải qua 3 cuộc hôn nhân với Arthur Miller, Joe DiMaggio (siêu sao bóng chày) và James Dougherty (nhà viết kịch vĩ đại nước Mỹ). Đã có rất nhiều điều được viết về Marilyn Monroe nhưng sự bí ẩn và những câu chuyện về huyền thoại Hollywood này vẫn luôn được công chúng quan tâm.