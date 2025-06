Ngày 12.6, Công an thị trấn Đức Hòa cùng Công an tỉnh Long An tổ địa bàn H.Đức Hòa đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe đầu kéo xảy ra tại giao lộ đường ĐT 824 - ĐT 825.

Bi kịch qua giao lộ: Người phụ nữ tử vong trên đường từ nhà đến chỗ làm

Theo thông tin ban đầu, hơn 6 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 50H -895.xx kéo theo rơ-moóc chạy trên đường ĐT 824, hướng về chợ Đức Hòa. Khi xe đầu kéo đến giao lộ ĐT 824 - ĐT 825 (thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An) thì xảy ra tai nạn với xe máy do người phụ nữ cầm lái, chạy cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe máy nằm kẹt dưới gầm xe đầu kéo. Giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài.

Theo người thân của người phụ nữ, nạn nhân tử vong tên L. (62 tuổi, ở Long An). Bà L. làm tạp vụ cho một công ty trong khu công nghiệp Tân Đức, Long An. Vị trí xảy ra tai nạn cách nhà nạn nhân khoảng 5 km và cách chỗ làm không xa.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ chạy xe máy tử vong ẢNH: TRẦN KHA

Công an cũng đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn giữa xe đầu kéo và xe máy này.