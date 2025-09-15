Bi kịch tiếp theo của khách sống sót duy nhất trong tai nạn máy bay Air India

Vishwash Kumar Ramesh, 40 tuổi, người Anh gốc Ấn, là hành khách duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay hồi tháng 6 năm nay. Hình ảnh trong video anh bước ra từ khói bụi của vụ tai nạn lan truyền khắp thế giới vào thời điểm đó.

Vợ anh, Hiral, và cậu con trai 4 tuổi, đã bay đến Ấn Độ để giúp anh hồi phục, nhưng sau đó cả hai đã trở về Anh. Anh rể của hành khách này cho biết, Ramesh bị chấn thương tâm lý nặng đến mức họ không mong đợi anh sẽ bay đến London hay về nhà ở Leicester cùng họ.

"Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại Ấn Độ vì quá sợ hãi để lên máy bay lần nữa", người này chia sẻ với tờ Mail vào chủ nhật.

Ramesh đã tìm cách bò ra khỏi ghế ngồi của mình, ghế 11A, thoát ra ngoài khi chiếc Boeing 787 trên đường đến Gatwick bị mất điện và đâm vào một bệnh viện chỉ vài giây sau khi cất cánh ở Ahmedabad, Ấn Độ. Anh được đưa đến bệnh viện điều trị các vết cắt ở mặt và ngực.

Vishwash Kumar Ramesh bước ra từ vụ tai nạn

Em trai hành khách này, Ajay, 35 tuổi, đã mất trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc hôm đó. Thảm họa không chỉ khiến những người trên máy bay tử vong, mà bao gồm cả 19 người khác trên mặt đất.

Nhiều người thân của nạn nhân bức xúc khi thi thể bị lẫn lộn hoặc "thất lạc" sau vụ tai nạn, tố chính quyền địa phương "bỏ rơi" họ.

Gia đình các nạn nhân như Ashok Patel, 74 tuổi, và vợ ông Shobhana, 71 tuổi; Fiongal Greenlaw-Meek, 39 tuổi, và chồng là Jamie, 45 tuổi, đã gửi thư kêu gọi Bộ trưởng Ngoại giao Anh Yvette Cooper điều tra vụ việc.

"Sự im lặng và thiếu liên lạc nghiêm trọng buộc chúng tôi phải báo cáo vấn đề này với ngài. Chúng tôi cảm thấy bị bỏ rơi", nội dung trong thư nhấn mạnh.

Một báo cáo tạm thời của Chi nhánh Điều tra tai nạn hàng không Ấn Độ vào tháng 7 cho thấy, các công tắc điều khiển nhiên liệu của máy bay đã được chuyển sang vị trí "cắt" vài giây sau khi cất cánh - khiến động cơ bị thiếu nhiên liệu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) thăm Vishwash Kumar Ramesh, người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India ẢNH: AFP

Một trong hai phi công được nghe thấy hỏi người kia tại sao lại cắt nguồn cung cấp nhiên liệu trên máy ghi âm của máy bay - nhưng phi công trả lời rằng anh ta không làm như vậy.

Công ty luật của Mỹ hiện tuyên bố rằng sự cố điện do rò rỉ nước có thể đã gây ra vụ tai nạn, mà không phải do lỗi của phi công.

Mike Andrews, đại diện của công ty luật Beasley Allen, cho biết chỉ vài tháng trước thảm họa, Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã nêu bật các báo cáo về rò rỉ nước trên máy bay Boeing 787 do các khớp nối đường ống nước lắp đặt không đúng cách và nước rò rỉ vào khoang thiết bị điện tử.

Gia đình các nạn nhân đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Mỹ chống lại Air India để buộc hãng này phải công bố hồ sơ bảo dưỡng, hồ sơ y tế và đào tạo của phi công.

Boeing chưa bình luận về các vụ việc liên quan.