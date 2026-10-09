    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Bị lật kèo bằng câu 'Hợp đồng đâu?': Tin nhắn điện thoại có phải là bằng chứng?
    VideoThời sự

    Bị lật kèo bằng câu 'Hợp đồng đâu?': Tin nhắn điện thoại có phải là bằng chứng?

    Nguyễn Anh
    Nguyễn Anh
    Khi thỏa thuận chỉ là những dòng tin nhắn điện thoại mà không có hợp đồng văn bản, liệu người lao động có đòi được tiền? Cùng luật sư tìm câu trả lời.

    Tin liên quan

    Cho người quen vay tiền rồi mất trắng: Bị 'lừa đảo' hay 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt tài sản?

    Cho người quen vay tiền rồi mất trắng: Bị 'lừa đảo' hay 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt tài sản?

    Giao tiền, cho mượn tài sản vì tin tưởng để rồi mất trắng là câu chuyện không hiếm. Tuy nhiên, cùng là hành vi chiếm đoạt tài sản, nhưng 'lừa đảo' và 'lạm dụng tín nhiệm' lại có bản chất và mức án hoàn toàn khác nhau. Ranh giới giữa hai tội danh này nằm ở đâu?

    Khám phá thêm chủ đề

    Hợp đồng Giao dịch dân sự tranh chấp hợp đồng bằng chứng tin nhắn điện thoại tư vấn pháp luật tháo dỡ nhà

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận