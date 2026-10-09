Bị lật kèo bằng câu 'Hợp đồng đâu?': Tin nhắn điện thoại có phải là bằng chứng?

Khi thỏa thuận chỉ là những dòng tin nhắn điện thoại mà không có hợp đồng văn bản, liệu người lao động có đòi được tiền? Cùng luật sư tìm câu trả lời.