Bị lật kèo bằng câu 'Hợp đồng đâu?': Tin nhắn điện thoại có phải là bằng chứng?

Tin liên quan Cho người quen vay tiền rồi mất trắng: Bị 'lừa đảo' hay 'lạm dụng tín nhiệm' chiếm đoạt tài sản?Giao tiền, cho mượn tài sản vì tin tưởng để rồi mất trắng là câu chuyện không hiếm. Tuy nhiên, cùng là hành vi chiếm đoạt tài sản, nhưng 'lừa đảo' và 'lạm dụng tín nhiệm' lại có bản chất và mức án hoàn toàn khác nhau. Ranh giới giữa hai tội danh này nằm ở đâu? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Hợp đồng Giao dịch dân sự tranh chấp hợp đồng bằng chứng tin nhắn điện thoại tư vấn pháp luật tháo dỡ nhà
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