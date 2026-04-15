Bị mất đồ, thất lạc giấy tờ... thử liên hệ nền tảng này để được hỗ trợ

Nền tảng timdothatlac.vn ngày càng quen thuộc với nhiều người. Đây là hệ thống hỗ trợ tìm kiếm những trường hợp bị mất đồ, thất lạc giấy tờ ẢNH: THANH NAM

"Cầu nối" cho người bị mất đồ, thất lạc giấy tờ và người nhặt được

Người tạo ra nền tảng hỗ trợ những trường hợp bị mất đồ, thất lạc giấy tờ là Đỗ Khánh Anh (34 tuổi, ngụ ở Hà Nội). Chàng cựu sinh viên ngành quay phim điện ảnh, Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội này cho biết năm 2011 đã bị mất đồ cá nhân, gặp khó khăn trong việc tìm lại. Và đó là bước ngoặt giúp anh nảy ra ý tưởng nên tạo ra nền tảng tìm đồ thất lạc.

"15 năm trước, sau khi mất đồ, tôi quyết tâm xây dựng hệ thống riêng với mong muốn giúp người dân rút ngắn hành trình tìm lại tài sản. Ban đầu, tôi xem như là một thử nghiệm cộng đồng. Nhưng theo thời gian, dự án dần phát triển thành hệ thống lớn hơn như hiện nay", Khánh Anh kể.

Thuở mới xuất hiện, nền tảng timdothatlac.vn chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên đến hiện nay, nền tảng này đã trở thành "điểm đến quen thuộc" của nhiều người khi không may làm mất đồ đạc, thất lạc giấy tờ…

Ban đầu, anh xem đây như một thử nghiệm cộng đồng, nhưng theo thời gian, dự án dần phát triển thành một hệ thống lớn hơn, vận hành qua hai website chính là https://timdothatlac.vn⁠ và https://timdo24h.vn⁠.

Khánh Anh cho biết nền tảng tìm đồ của chúng tôi hiện đã có mặt tại các thành phố lớn và liên tục mở rộng hoạt động ra nhiều địa phương trên cả nước. "Mạng lưới của chúng tôi đã có mặt ở toàn bộ các thành phố lớn như: TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế…", Khánh Anh nói.

Theo người sáng lập nền tảng này, hệ thống hiện vận hành dựa trên các mạng lưới mạng xã hội lớn như Facebook, Intagram, Threads với các fanpage, group (nhóm) và website được tối ưu cũng như thiết kế chuyên cho việc hỗ trợ đăng tải và lan tỏa thông tin tìm kiếm đồ thất lạc theo khu vực. Mỗi fanpage thu hút hàng trăm ngàn lượt theo dõi/tháng.

Khánh Anh thông tin: "Hệ sinh thái nhiều kênh nên có những thời điểm hệ thống đạt lượng tiếp cận rất lớn trên mạng xã hội. Có những giai đoạn lượng theo dõi bài viết tìm đồ lên tới khoảng 2 triệu lượt tiếp cận/tháng".

Đỗ Khánh Anh ẢNH: THANH NAM

Hàng chục ngàn trường hợp đã được hỗ trợ

"Từ khi mạng lưới bắt đầu hoạt động năm 2012 cho đến nay, nền tảng của chúng tôi đã hỗ trợ được hàng chục ngàn trường hợp tìm được tài sản bị mất, thất lạc", Khánh Anh kể.

Theo Khánh Anh, việc đánh giá hiệu quả chủ yếu dựa trên phản hồi từ người dùng. "Tôi nhận được rất nhiều lời cảm ơn, tin nhắn chúc mừng từ những người đã tìm lại được đồ thất lạc", anh chia sẻ.

Nói thêm về cách thức vận hành, Khánh Anh cho hay phải phân vùng theo khu vực. Theo đó, mỗi thông tin tìm kiếm đều được xử lý theo nguyên tắc phân vùng địa lý chính xác.

"Hệ thống sẽ xác định khu vực mất đồ, thành phố mất đồ, sau đó đăng tải và phân phối nội dung đến website, các fanpage, group phù hợp để tăng khả năng tiếp cận đúng người. Ngoài ra, nền tảng cũng áp dụng cơ chế phân vùng để tối ưu hiệu quả lan tỏa thông tin", Khánh Anh nói.

Người sáng lập nền tảng này cũng nhìn nhận trong suốt quá trình vận hành hệ thống hỗ trợ tìm kiếm đồ thất lạc, một trong những vấn đề lớn mà hệ thống gặp phải là tình trạng bị lợi dụng để lừa đảo.

“Rất nhiều trường hợp các đối tượng lừa đảo giả mạo fanpage, lấy hình ảnh đồ thất lạc rồi nhắn tin yêu cầu chuyển tiền chuộc. Để đối phó, đội ngũ vận hành thường xuyên cập nhật cảnh báo. Hệ thống có các bài viết tổng hợp kịch bản lừa đảo, số điện thoại, tài khoản ngân hàng của các đối tượng để cảnh báo người dùng", Khánh Anh nói.

Hệ thống hiện vận hành dựa trên mạng lưới fanpage, group (nhóm) và website, hỗ trợ đăng tải và lan tỏa thông tin tìm kiếm đồ thất lạc theo khu vực ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Mất giấy tờ, đồ đạc… phải làm sao? Khánh Anh hướng dẫn, có thể truy cập các địa chỉ sau để gửi thông tin và có nhiều cơ hội để sớm tìm giấy tờ, đồ đạc: https://timdothatlac.vn

https://timdo24h.vn

https://facebook.com/timgiaytoroi (toàn quốc)

https://facebook.com/RoiGiayTo.HaNoi (khu vực Hà Nội)

https://facebook.com/TimGiayTo.TPHCM (khu vực TP.HCM)

https://facebook.com/RoiGiayTo.DaNang (khu vực Đà Nẵng)

https://facebook.com/RoiGiayTo.Haiphong (khu vực Hải Phòng)

https://facebook.com/Roigiayto.CanTho (khu vực Cần Thơ)

https://facebook.com/Timdothatlac.ThuaThienHue (khu vực Thừa Thiên Huế)

Khánh Anh chia sẻ thêm rằng hiện nền tảng không bắt buộc thu phí người dùng. Nếu không may mất giấy tờ, đồ đạc, chỉ cần đăng ký và cung cấp các thông tin cơ bản như: mô tả đồ vật, khu vực thất lạc, họ tên và năm sinh trên giấy tờ…

"Sau khi tiếp nhận, chúng tôi sẽ che bớt các thông tin quan trọng để tránh bị lợi dụng. Bước tiếp theo là đăng tải và phân phối vào mạng lưới phù hợp theo khu vực", Khánh Anh cho hay.

Cũng có những trường hợp, người nhặt được đồ đạc, giấy tờ của người khác, đã đăng tin lên nền tảng để tìm "khổ chủ".

Trong hành trình vận hành dự án, có nhiều câu chuyện khiến Khánh Anh không thể quên. "Như có lần tôi trực tiếp hỗ trợ hai thầy trò họa sĩ người Singapore bị mất hộ chiếu tại Việt Nam. Nếu không tìm lại được, họ không thể về nước. Khoảnh khắc chứng kiến sự lo lắng và hy vọng của họ khiến tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của dự án bản thân đang làm. Tôi nhận ra rằng nếu phát triển đúng hướng, dự án có thể giúp được rất nhiều người trong những tình huống rất khẩn cấp. Tôi tin tưởng đây sẽ là dự án lâu dài. Và thực tế càng ngày càng chứng minh điều đó đúng. Hệ thống tìm đồ ngày càng phủ rộng nhiều thành phố, có thể trở thành một ứng dụng hỗ trợ không thể thiếu trong xã hội hiện đại", Khánh Anh nói.

Về định hướng phát triển, Khánh Anh cho biết mong muốn mở rộng nền tảng theo hướng công nghệ cao hơn như ứng dụng di động, AI hoặc hợp tác với cơ quan chức năng…

Chị Phạm Thị Minh Phương (31 tuổi, làm việc tại 96 Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM; trước là P.4, Q.3), cho biết: "Năm 2025, tôi bị rơi ví trên đường đi làm, trong đó có CCCD, bằng lái và một số giấy tờ tùy thân quan trọng. Lúc đó thực sự rất hoảng vì nghĩ đến việc làm lại sẽ mất nhiều thời gian. Sau khi được bạn bè giới thiệu, tôi thử đăng thông tin lên nền tảng timdothatlac.vn. Chỉ sau khoảng 2 ngày, có một người liên hệ nói đã nhặt được ví của tôi. Khi nhận lại đầy đủ giấy tờ, tôi thật sự bất ngờ và biết ơn. Tôi nghĩ đây là một kênh rất hữu ích, nhất là trong những tình huống cấp bách như vậy".

Anh Trần Văn Hữu Long (34 tuổi, tài xế công nghệ, ngụ ở ngõ 145 Quan Nhân, P.Thanh Xuân, Hà Nội; trước là P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân), kể: "Có lần tôi làm rơi túi đựng giấy tờ xe và CMND khi đang chở khách. Tìm quanh không thấy, tôi gần như chấp nhận mất. Nhưng sau đó nhờ người thân giới thiệu, tôi đăng bài lên timdo24h.vn, không ngờ vài ngày sau có người nhắn tin báo đã nhặt được. Điều tôi ấn tượng là thông tin được lan tỏa rất nhanh, nhiều người chia sẻ giúp. Nhờ vậy mà tôi tìm lại được giấy tờ mà không phải tốn công làm lại. Từ đó tôi cũng thường xuyên theo dõi các nhóm để nếu có nhặt được đồ gì thì đăng lên giúp người khác".