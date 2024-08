Ở sân bay lỡ thất lạc căn cước công dân, thử đến nơi này tìm lại...

Anh Trương Minh Ngộ (34 tuổi), ngụ ở tỉnh Hải Dương, cho biết đầu tháng 7 vừa qua đã làm mất căn cước công dân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Ngộ dự định về quê, hoặc đến nơi đã đăng ký tạm trú ở TP.HCM để đăng ký thủ tục cấp lại. Tuy nhiên, sau đó quay trở lại sân bay để tìm, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng an ninh hàng không, anh Ngộ đã tìm lại được.

Chuyện của anh Ngộ không hề ngoại lệ, bởi nhiều người cũng đã từng vô tình làm thất lạc căn cước công dân khi đi máy bay. Thậm chí, có trường hợp bỏ quên đến 2, 3 lần.

Chị Đào Thị Hà Thu (31 tuổi), ngụ tại tỉnh Quảng Bình, kể đã 2 lần bỏ sót căn cước công dân ở khu vực soi chiếu an ninh. Vài ngày sau ,chị Thu phát hiện đã quay trở lại sân bay và đều được hỗ trợ tìm lại.

Có những hành khách đi máy bay đã làm thất lạc căn cước công dân THANH NAM

Theo anh Nguyễn Chí Kiên, nhân viên an ninh soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất, cho hay: "Một trong những nơi mà hành khách thường để quên đồ đạc, tài sản, đặc biệt là giấy tờ tùy thân, căn cước công dân nhiều nhất đó là khu vực soi chiếu, kiểm tra an ninh hành khách và hành lý xách tay. Lý do là khi hành khách cởi bỏ áo khoác, mũ, giày dép, thắt lưng, vật dụng cá nhân… để đưa vào khay, qua máy soi tia X trước khi đi qua cổng từ, có thể họ sẽ sơ ý bỏ quên những vật nhỏ nhưcăn cước công dân hay bằng lái xe, hộ chiếu".

Trường hợp này, anh Kiên hướng dẫn, hành khách cần liên hệ lực lượng an ninh hàng không để được hỗ trợ. Nếu chuyến bay gấp, có thể trở lại sân bay vài ngày sau đó để tìm lại. Và việc tìm lại được giấy tờ tùy thân là hoàn toàn khả thi.

Một nhân viên an ninh soi chiếu ở sân bay Tân Sơn Nhất cho biết hầu như ngày nào cũng có trường hợp hành khách để quên căn cước công dân, bằng lái, hộ chiếu. Sau mỗi ngày, những giấy tờ tùy thân mà hành khách làm thất lạc sẽ được lực lượng an ninh hàng không tổng hợp lại.

"Sau khi hoàn tất quá trình soi chiếu, kiểm tra an ninh, hành khách nên cẩn thận thu gom đồ đạc, các vật dụng... tránh trường hợp bị thất lạc giấy tờ", người này lưu ý.

Ghi nhận của PV cho thấy, chỉ tính riêng ở khu vực soi chiếu an ninh của Vietnam Airlines hiện có cả ngàn giấy tờ tùy thân, chủ yếu là căn cước công dân mà hành khách bỏ quên. Và hàng ngày đều có người trở lại nơi này để tìm kiếm.

Nhiều căn cước công dân, bằng lái xe... mà hành khách làm thất lạc hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất

THANH NAM

Cũng liên quan tới căn cước công dân, luật sư Nguyễn Hải Long, Đoàn luật sư Tây Ninh, cho biết từ ngày 2.8.2023, tất cả sân bay tại Việt Nam đã chấp thuận hành khách di chuyến bay nội địa được dùng tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, ứng dụng VNeID để thay thế các loại giấy tờ tùy thân khác như căn cước công dân.

Anh Nguyễn Chí Kiên hướng dẫn cách sử dụng VNeID khi đi máy bay, đó là đăng nhập ứng dụng VNeID mức độ 2 trên điện thoại. Truy cập vào mục "Cá nhân" và bật chức năng "Xác minh ứng dụng qua QR code". Sau đó, khởi tạo mã QR để định danh điện tử.

Tiếp đến, nhân viên hàng không sử dụng ứng dụng VNeID mức độ 2 quét mã QR của hành khách để xác thực thông tin là chính xác. Kết quả sẽ được hiển thị ngay trên màn hình của ứng dụng.

Khi đã xác thực thành công, hành khách xuất trình căn cước công dân đã được tích hợp trong mục "Ví giấy tờ" trên ứng dụng VNeID cho nhân viên hàng không để thực hiện tiếp các thủ tục.