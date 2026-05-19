Bí mật Gen Z: Sau cuộc vui người ôm xe đi ngủ, kẻ thì ói đến mức nhập viện

Uống say đến quên trời đất, có người lôi điện thoại ra tỏ tình crush trong đêm, có người ngồi ôm yên xe giữa đường. Cũng có người dù lâng lâng vẫn đi rửa chén vì "ăn được thì phải dọn được".

Dù có nhiều tình huống "khó đỡ" nhưng trong những cuộc vui đó, chúng ta lại được dịp gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Nhờ "rượu vào lời ra", những chuyện khó nói, bình thường chẳng dám thổ lộ nhưng chỉ sau vài ly là lại dễ mở lòng hơn. Sau những lần "quá chén" nhớ đời đó, nhiều bạn trẻ đã học cách tự đặt ra giới hạn cho cuộc vui sau này.