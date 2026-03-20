Sau 7 ngày 'quá chén', người đàn ông nhập viện vì viêm gan nặng

Trước đó, bệnh nhân đã uống khoảng 500 ml rượu mỗi ngày trong suốt 7 ngày liên tiếp. Người này có tiền sử uống rượu kéo dài nhiều năm nhưng không khám sức khỏe định kỳ. Chỉ sau một đợt "quá chén", bệnh đã chuyển biến nặng, buộc phải nhập viện điều trị tích cực.

Viêm gan do rượu mức độ rất nặng

Ngày 20.3, bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Phúc Tuyên, Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan do rượu mức độ rất nặng. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị hỗ trợ và ngưng hoàn toàn rượu bia, nhưng tình trạng không cải thiện.

Các bác sĩ buộc phải sử dụng phác đồ corticoid - một hướng điều trị dành cho trường hợp nặng, nhưng đòi hỏi theo dõi cực kỳ chặt chẽ để hạn chế biến chứng như kiểm soát nhiễm trùng, tầm soát xuất huyết tiêu hóa, theo dõi chức năng thận.

Sau gần 3 tuần điều trị và theo dõi sát sao, bệnh nhân đáp ứng tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và được xuất viện.

Gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia ẢNH: AI

Triệu chứng mơ hồ, phát hiện thường đã muộn

Theo bác sĩ Tuyên, gan là cơ quan chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rượu bia. Tuy nhiên, tổn thương gan thường diễn tiến âm thầm với những biểu hiện không rõ ràng như: mệt mỏi, ăn kém, đầy bụng, chướng bụng nhẹ. Chính vì vậy, nhiều người dễ chủ quan bỏ qua.

Thực tế cho thấy, khi xuất hiện dấu hiệu rõ ràng như vàng da, vàng mắt thì bệnh thường đã ở giai đoạn nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Uống có kiểm soát, vui nhưng phải an toàn

Các chuyên gia khuyến cáo không uống rượu bia liên tục nhiều ngày, đặc biệt trong các dịp tụ tập kéo dài. Giới hạn lượng uống mỗi lần, không ép uống, biết từ chối khi cơ thể không cho phép. Ăn uống đầy đủ trước khi uống, hạn chế tác động trực tiếp lên gan. Dành thời gian nghỉ ngơi, vận động nhẹ, thay vì chỉ tập trung vào tiệc tùng. Theo dõi cơ thể sau các cuộc nhậu, nếu có dấu hiệu mệt mỏi kéo dài, chán ăn, vàng da… cần đi khám sớm.

"Những dịp nghỉ lễ dài ngày là cơ hội quý giá để gắn kết và thư giãn. Tuy nhiên, đừng để những cuộc vui nhất thời trở thành nguyên nhân gây tổn thương lâu dài cho sức khỏe. Kiểm soát rượu bia chính là cách đơn giản nhất để bảo vệ lá gan và tận hưởng trọn vẹn niềm vui ngày lễ", bác sĩ Tuyên khuyến cáo.