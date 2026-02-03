Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bác sĩ 24/7: Người bị viêm gan có nên ăn trứng không?

M.Phúc
M.Phúc
03/02/2026 04:06 GMT+7

'Tôi nghe nói ăn trứng mỗi ngày rất tốt cho sức khỏe, vậy người bị viêm gan có nên ăn trứng không? Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu trứng ạ, cảm ơn bác sĩ!'. (B.Quyên, ở TP.HCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Trần Ngọc Mai, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giải đáp: Dựa trên các khuyến cáo người bị viêm gan vẫn có thể ăn trứng, thậm chí trứng còn là một thực phẩm rất có lợi nếu dùng đúng lượng. 

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp tái tạo tế bào gan, hỗ trợ quá trình phục hồi tổn thương gan và duy trì khối cơ. 

Ngoài ra, trứng còn cung cấp vitamin A, D, B12, cholin và các chất chống oxy hóa, những yếu tố quan trọng cho chuyển hóa và miễn dịch.

Bác sĩ 24/7: Người bị viêm gan có nên ăn trứng không? - Ảnh 1.

Trứng là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp tái tạo tế bào gan

Ảnh: AI

Ăn trứng "hại gan” vì chứa cholesterol?

Tuy nhiên, nhiều người lo ngại trứng “hại gan” vì chứa cholesterol. Thực tế, theo sinh lý học, cholesterol trong thực phẩm không phải yếu tố chính làm tổn thương gan. Ở người bị viêm gan, điều quan trọng hơn là tránh rượu bia, mỡ động vật, đồ chiên rán và thực phẩm siêu chế biến. Trứng nếu được chế biến luộc hoặc hấp thì dễ tiêu hóa, ít gây gánh nặng chuyển hóa cho gan, trái ngược với trứng chiên nhiều dầu mỡ có thể làm tăng rối loạn mỡ máu và khiến gan phải làm việc nhiều hơn.

Về số lượng, với người viêm gan mạn tính ổn định hoặc gan nhiễm mỡ nhẹ, bạn có thể ăn khoảng 1 quả trứng mỗi ngày, tương đương 5-7 quả mỗi tuần, đây là mức an toàn và đủ để cung cấp protein tốt. Nếu có kèm mỡ máu cao, thừa cân hoặc gan nhiễm mỡ mức độ trung bình-nặng, nên giới hạn khoảng 3-4 quả mỗi tuần và ưu tiên lòng trắng nhiều hơn lòng đỏ. Việc cân đối tổng thể khẩu phần vẫn quan trọng hơn là chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Tóm lại, trứng không phải thực phẩm cần kiêng tuyệt đối khi bị viêm gan, ngược lại còn có lợi nếu ăn điều độ và chế biến lành mạnh. Bạn nên kết hợp chế độ ăn giàu rau xanh, cá, đậu, hạn chế rượu bia và tái khám định kỳ để theo dõi chức năng gan.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

Xem thêm bình luận