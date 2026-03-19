Sức khỏe

Vì sao tiểu nhiều khi uống rượu bia? Chuyên gia giải thích

Nguyễn Vy
19/03/2026 15:23 GMT+7

Uống rượu bia khiến nhiều người phải đi tiểu nhiều, đặc biệt trong các buổi tiệc kéo dài. Đây là hiện tượng khá phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo các chuyên gia, rượu bia có tác dụng lợi tiểu do chứa cồn (ethanol). Chất này làm ức chế hormone chống bài niệu (ADH hay vasopressin) - hormone giúp cơ thể giữ nước. Khi ADH bị giảm, thận sẽ tăng đào thải nước qua nước tiểu, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn bình thường, theo Healthline.

Giải thích rõ hơn, bác sĩ tiết niệu James Ulchaker, làm việc tại Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết việc ức chế ADH khiến cơ thể sản xuất nhiều nước tiểu hơn, đồng thời làm bàng quang nhanh đầy, từ đó gây cảm giác buồn tiểu liên tục. Ngoài ra, bia và nhiều loại đồ uống có cồn còn chứa lượng nước lớn, càng làm tăng thể tích nước tiểu.

Uống rượu bia khiến nhiều người đi tiểu liên tục. Đây là hiện tượng khá phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nguyên nhân

Ảnh minh họa: Free

Không chỉ dừng lại ở đó, rượu bia còn có thể kích thích niêm mạc bàng quang, khiến cảm giác buồn tiểu xuất hiện sớm hơn. Đây là lý do nhiều người dù không uống quá nhiều vẫn phải đi vệ sinh nhiều lần. 

Vậy tiểu nhiều do rượu bia có nguy hiểm không? Theo các chuyên gia, hiện tượng này thường chỉ mang tính tạm thời và không đáng lo nếu xảy ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu tình trạng tiểu nhiều kéo dài ngay cả khi không uống rượu bia, hoặc kèm theo các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu đêm nhiều, nước tiểu bất thường, người bệnh nên đi khám sớm để loại trừ bệnh lý, theo Mayo Clinic.

Tiểu nhiều sau khi uống rượu bia là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhiên, để hạn chế tác động tiêu cực, mỗi người nên kiểm soát lượng rượu bia tiêu thụ, uống xen kẽ nước lọc và duy trì lối sống lành mạnh, theo WHO.

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Đi tiểu nhiều, khi nào là dấu hiệu của ung thư bàng quang?

Đi tiểu nhiều: khi nào là dấu hiệu của ung thư bàng quang?; Bác sĩ chỉ cách cải thiện thị lực một cách tự nhiên; Lợi ích không ngờ của việc đi chân trần trong nhà... là những thông tin về sức khỏe chính trên Thanh Niên Online đến với bạn trong ngày mới, thứ hai 27.5. Ngày mới với tin tức sức khỏe hôm nay xin tóm tắt những thông tin chính:

