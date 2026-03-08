Rượu bia ảnh hưởng thế nào đến cơ thể trong 24 giờ sau khi uống?

Trong vòng 24 giờ sau khi uống rượu bia, cơ thể sẽ xảy ra những điều sau.

Vài giờ đầu: Cồn nhanh chóng vào máu

Ngay sau khi uống, rượu bia được hấp thu khá nhanh qua niêm mạc dạ dày, đặc biệt là ruột non. Trong vòng khoảng 10 đến 45 phút, cồn đã có thể xuất hiện trong máu và bắt đầu tác động đến hệ thần kinh trung ương. Nồng độ cồn trong máu thường đạt đỉnh sau khoảng 60 đến 90 phút kể từ khi uống, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Khi uống nhiều rượu bia, cơ thể có thể mất 12-24 giờ mới có thể đào thải hết lượng cồn ra ngoài ẢNH: AI

Khi đã vào máu, cồn được vận chuyển đến não và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các chất dẫn truyền thần kinh. Kết quả là làm giảm hoạt động thần kinh, khiến người uống cảm thấy thư giãn, giảm lo lắng.

Ở giai đoạn đầu, nhiều người có cảm giác hưng phấn, nói nhiều hơn hoặc tự tin hơn bình thường. Tuy nhiên, khi nồng độ cồn trong máu tiếp tục tăng, tác dụng ức chế lên não trở nên rõ rệt hơn. Người uống có thể bắt đầu nói chậm, phản xạ kém và mất phối hợp vận động. Nếu uống quá nhiều rượu bia trong thời gian ngắn thì nguy cơ ngộ độc có thể xảy ra, gây nguy hiểm cho hệ thần kinh và hô hấp.

Gan cũng bắt đầu chuyển hóa cồn thành acetaldehyde, một chất độc đối với tế bào. Khoảng 90% lượng cồn trong cơ thể được xử lý tại gan. Acetaldehyde sau đó tiếp tục được chuyển hóa và sản phẩm cuối cùng sẽ đào thải là nước và carbon dioxide.

Từ nửa đêm: Mất nước và điện giải

Một trong những tác động phổ biến của rượu bia là làm tăng bài tiết nước tiểu. Hệ quả là cơ thể dễ bị mất nước sau khi uống rượu bia.

Mất nước là nguyên nhân quan trọng gây ra nhiều triệu chứng khó chịu vào sáng hôm sau như khát nước, đau đầu và chóng mặt. Khi lượng nước trong cơ thể giảm, thể tích máu cũng có thể giảm nhẹ, góp phần gây cảm giác mệt mỏi và choáng váng.

Ngoài ra, việc đi tiểu nhiều còn khiến cơ thể mất các chất điện giải như natri và kali. Sự mất cân bằng điện giải này có thể khiến chúng ta cảm thấy yếu, khó tập trung và đôi khi gây chuột rút nhẹ.

Sáng hôm sau: Hội chứng hangover

Hangover là tập hợp các triệu chứng khó chịu xuất hiện sau khi uống nhiều rượu bia. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và giảm khả năng tập trung.

Từ 12-24 giờ sau: Cơ thể dần bình thường

Trong vòng 12 đến 24 giờ sau khi uống, phần lớn rượu bia đã được gan chuyển hóa và nồng độ cồn trong máu thường giảm xuống mức rất thấp hoặc không còn phát hiện được. Tuy nhiên, một số tác động sinh lý vẫn có thể kéo dài thêm một thời gian.

Chẳng hạn, rượu bia vẫn có thể được phát hiện trong hơi thở nhiều giờ sau khi uống, tùy thuộc vào lượng cồn đã nạp. Điều này giải thích vì sao một số người vẫn có thể vượt quá giới hạn nồng độ cồn khi lái xe vào sáng hôm sau nếu đã uống nhiều vào tối hôm trước, theo Medical News Today.