4 cách giúp gan phục hồi sau nhiều ngày dùng rượu bia

Dưới đây là những biện pháp giúp phục hồi chức năng gan sau nhiều ngày dùng rượu bia.

Ngừng uống hoàn toàn

Không có biện pháp nào quan trọng hơn việc dừng hẳn rượu bia. Khi uống, gan chuyển hóa cồn thành acetaldehyde, một chất có hại. Quá trình này đồng thời tạo ra các gốc tự do và gây viêm tế bào gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Việc dừng là cần dừng ngay lập tức, không nên uống một chút cho đỡ thèm. Nếu xuất hiện run tay, tim đập nhanh, vã mồ hôi nhiều hoặc co giật thì cần đến cơ sở y tế vì đó có thể là dấu hiệu của hội chứng cai rượu.

Nên uống nước đều đặn trong ngày, ưu tiên nước lọc Ảnh: AI

Uống đủ nước

Rượu bia có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể dễ mất nước và mất cân bằng điện giải. Khi mất nước, lưu lượng máu đến gan có thể giảm, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và phục hồi.

Trong vài ngày đầu sau khi ngừng uống, mọi người nên uống nước đều đặn trong ngày, ưu tiên nước lọc. Nếu cảm thấy chóng mặt hoặc mệt nhiều thì có thể dùng các loại nước bổ sung điện giải. Tránh đồ uống nhiều đường vì lượng đường cao có thể làm tăng tích mỡ trong gan nếu sử dụng quá mức.

Ngoài ra, cần lưu ý là bù nước không phải là cách có thể giúp thải độc nhanh chóng nhưng giúp cơ thể tái lập cân bằng nội môi, cải thiện tình trạng mệt mỏi và hỗ trợ hoạt động chuyển hóa.

Ăn uống cân bằng

Sau một tuần ăn uống thất thường và nhiều rượu bia, chế độ ăn đơn giản và cân bằng sẽ giúp gan hồi phục hiệu quả hơn. Nên ưu tiên thực phẩm giàu protein như cá, thịt gia cầm, trứng hoặc đậu. Tăng cường rau xanh và trái cây tươi để bổ sung vitamin và các chất chống ô xy hóa. Chúng đều là những yếu tố giúp giảm căng thẳng ô xy hóa trong tế bào gan.

Ngủ đủ và vận động

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi tế bào. Sau tết, mọi người nên ưu tiên ngủ đủ 7-9 giờ/đêm và duy trì giờ ngủ ổn định. Vận động nhẹ như đi bộ 20-30 phút/ngày giúp cải thiện tuần hoàn, tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát mỡ máu. Những yếu tố này đều có lợi cho sức khỏe gan.

Nếu xuất hiện vàng da, đau nhiều vùng hạ sườn phải, nôn ói kéo dài, nước tiểu sậm màu hoặc mệt lả bất thường thì cần đi khám chuyên khoa gan mật. Gan có khả năng phục hồi nhưng chỉ khi chúng ta ngừng gây thêm tổn thương và cho cơ thể đủ thời gian để tự sửa chữa, theo Healthline.