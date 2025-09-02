Sáng 2.9.2025, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 chính thức được diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, thời tiết nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động chào mừng đại lễ.

Bí mật khối xếp hình A80: Giơ bảng theo chỉ dẫn của đạo diễn thế nào?

Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ các lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Công tác chuẩn bị cho đại lễ đã được khẩn trương từ sáng sớm, trong đó, có sự góp mặt của nhiều sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hà Nội.