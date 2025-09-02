Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bí mật khối xếp hình A80: Giơ bảng theo chỉ dẫn của đạo diễn thế nào?
Video Thời sự

Bí mật khối xếp hình A80: Giơ bảng theo chỉ dẫn của đạo diễn thế nào?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
02/09/2025 09:23 GMT+7

Công tác chuẩn bị cho đại lễ Quốc khánh đã được khẩn trương từ sáng sớm 2.9.2025, trong đó, có sự góp mặt của nhiều sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hà Nội.

Sáng 2.9.2025, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2.9 chính thức được diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, thời tiết nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động chào mừng đại lễ.

Bí mật khối xếp hình A80: Giơ bảng theo chỉ dẫn của đạo diễn thế nào?

Lễ diễu binh có sự tham gia đầy đủ các lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và dưới nước. Công tác chuẩn bị cho đại lễ đã được khẩn trương từ sáng sớm, trong đó, có sự góp mặt của nhiều sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hà Nội.

LIVE: Lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 - Ảnh 1.

Đoàn diễu binh, diễu hành đi qua phố Tràng Tiền (Hà Nội) trong sự chào đón của đông đảo người dân

ẢNH: TUẤN MINH

Tin liên quan

Hai miền chung một mâm cơm, cùng hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hai miền chung một mâm cơm, cùng hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Từ An Giang, Ninh Bình đến Hà Nội, những con người xa lạ gặp nhau chỉ vài giờ, nhưng đã ngồi chung một mâm cơm, kể cho nhau nghe câu chuyện quê nhà. Bữa cơm giản dị ấy đã trở thành sợi dây gắn kết, như một 'gia đình chung' trong ngày hội lớn của dân tộc.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh Quốc khánh A80 Quốc khánh 2.9 diễu binh A80 diễu binh 2.9 sinh viên tin tức Hà Nội khối xếp hình khối hồng kỳ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận