Bí mật phía sau ca khúc gắn với cố nghệ sĩ Phi Nhung

Tham gia chương trình Dấu ấn tình ca, Hamlet Trương tiết lộ bí mật về những nhân vật nữ trong các sáng tác của mình. Khi được hỏi về việc vì sao những hình ảnh xưa lại xuất hiện nhiều trong bài hát, nam nhạc sĩ cho biết: “Ngày xưa, tôi rất thích học văn nên những hình ảnh ấy lúc nào cũng có sẵn ở trong tôi. Sau này, khi trở thành nhạc sĩ, đó là chất liệu dồi dào để tôi viết nên những tác phẩm của mình”.

Hamlet Trương "bật mí" bài hát đến từ chuyện tình thật của anh khá ít, chưa tới 5 ca khúc Ảnh: NSX

Đồng thời, Hamlet Trương chia sẻ thêm: “Không gì tuyệt hơn việc nhìn câu chuyện cũ nhưng với góc nhìn mới. Điều đó sẽ giúp tôi dễ tiếp cận với khán giả và qua đó làm sống dậy một tác phẩm xưa trong lòng những khán giả mới. Tôi nghĩ chỉ có một từ khóa duy nhất để mình an toàn trong việc khai thác, đó chính là chân thành”.

Nam nhạc sĩ ví dụ như trong ca khúc Lan và Điệp 4, thay vì chỉ nhìn nhân vật dưới góc độ trách móc như nhiều người vẫn nghĩ, Hamlet Trương lựa chọn đi sâu vào những nỗi niềm riêng, những góc khuất cảm xúc. Cách tiếp cận này mang đến sự cảm thông, khiến câu chuyện trở nên gần gũi với người nghe hôm nay.

Hamlet Trương nói về 'Bậu ơi đừng khóc'

Không chỉ dừng lại ở việc kể lại những câu chuyện quen thuộc, Hamlet Trương còn khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác của mình đa phần đến từ trí tưởng tượng. Trong đó, bài hát Bậu ơi đừng khóc từng được nghệ sĩ Phi Nhung thể hiện thành công là một ví dụ.

Anh bày tỏ: “Ca khúc này tôi tưởng tượng 100% nhưng sau đó vô tình lại đúng với hoàn cảnh của một đoàn lô tô. Khi viết bài hát ấy, tôi tưởng tượng bà bầu gánh bị lấy lại đoàn và bà bật khóc ra sao. Những bài hát đến từ chuyện tình thật của tôi ít lắm, chưa tới 5 bài. Đa số các sáng tác của tôi là tưởng tượng hoặc đến từ những người thú vị mà tôi gặp”, nam nhạc sĩ thổ lộ.

Nhạc sĩ Hoài An lần đầu kể về mối tình đầu trên truyền hình Ảnh: NSX

Ngoài Hamlet Trương, nhạc sĩ Hoài An cũng góp mặt trong Dấu ấn tình ca, có những trải lòng về sự nghiệp sáng tác của mình. Khi được hỏi có bao nhiêu bài hát được viết từ những câu chuyện có thật, nam khách mời thừa nhận đây là vấn đề mà nhiều nhạc sĩ ngại trả lời vì chạm đến những góc rất riêng của đời sống cá nhân, có thể ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai.

Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cũng thẳng thắn tiết lộ cảm xúc khi sáng tác bài hát đôi khi toàn bộ đến từ trải nghiệm của bản thân, nhưng cũng có lúc chỉ là một nửa, một nửa còn lại được lấy chất liệu từ cuộc sống xung quanh. Chẳng hạn ca khúc Lời xin lỗi có thật sự khó nói do anh sáng tác, được ca sĩ Minh Tuyết thể hiện, bắt nguồn từ tựa một bài báo.

Nhạc sĩ Hoài An cho biết thêm: “Giai đoạn đầu, ít nhất có đến 200-300 bài hát trên tổng số khoảng 800 bài, tôi viết chỉ dựa trên một câu chuyện duy nhất, đó là mối tình đầu. Có lẽ vì tình cảm đầu tiên rất trong sáng, có cả những hối tiếc, giằng xé và mất mát. Đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy đau và nhớ nên tôi viết ra".

"Người yêu đầu của tôi phải theo gia đình sang nước ngoài nên khi đó, tôi không thể làm cách nào để thay đổi được nên chuyện tình của cả hai đã kết thúc theo một cách rất đáng tiếc. Hiện giờ, người ấy rất hạnh phúc và tôi cảm thấy rất mừng, còn cảm xúc giữa hai người đã đóng băng từ thời điểm ấy”, Hoài An chia sẻ.