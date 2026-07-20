Bí mật phía sau chấm đỏ nhấp nháy trên iPhone

Nếu từng thấy đèn đỏ nhấp nháy trên màn hình iPhone, người dùng không nên lo lắng bởi đây là hiện tượng xảy ra khi sử dụng iPhone trong điều kiện ánh sáng yếu và liên quan đến camera Face ID của thiết bị. Đây là công nghệ sử dụng cảm biến hồng ngoại để nhận diện người dùng, góp phần tạo nên giá trị của iPhone.

Face ID hoạt động bằng cách lập bản đồ khuôn mặt của người dùng và so sánh với bản đồ đã lưu để tự động mở khóa thiết bị. Ngoài ra, các cảm biến hồng ngoại còn hỗ trợ tính năng "Nhận biết sự chú ý", giúp iPhone thay đổi hành vi khi nhận diện người dùng đang nhìn vào màn hình. Face ID cũng được sử dụng để phê duyệt mua hàng, xác thực ứng dụng và truy cập mật khẩu. Tính năng này có mặt trên hầu hết các mẫu iPhone phát hành sau iPhone X vào năm 2017, cũng như trên các mẫu iPad mới hơn.

Người dùng có thể tắt tính năng Nhận biết sự chú ý nhằm giảm tần suất đèn đỏ nhấp nháy trên iPhone ẢNH: K. VĂN

Cần lưu ý rằng đèn đỏ nhấp nháy của cảm biến hồng ngoại không nên nhầm lẫn với chỉ báo micro, vốn là một nâng cấp lớn về quyền riêng tư. Chỉ báo micro xuất hiện dưới dạng chấm màu cam ở góc trên bên phải màn hình khi một ứng dụng sử dụng micro, chẳng hạn như để ghi âm giọng nói. Nó cũng có thể xuất hiện trong khu vực xung quanh camera trước, được gọi là Dynamic Island.

Liệu có thể tắt đèn đỏ nhấp nháy trên iPhone?

Mặc dù người dùng không thể tắt hoàn toàn đèn đỏ nhấp nháy, nhưng có thể giảm tần suất nhấp nháy bằng cách điều chỉnh một số cài đặt. Để tắt tính năng "Nhận biết sự chú ý", hãy mở ứng dụng Cài đặt > Face ID & Mật mã > Nhập mật mã iPhone > Tính năng nhận biết sự chú ý và chuyển sang trạng thái tắt. Mặc dù vậy, việc này có thể làm mất một số tính năng hữu ích, như khả năng tự động giảm độ sáng thông báo khi người dùng đang sử dụng thiết bị.

Một tính năng khác liên quan đến nhận thức sự chú ý mà người dùng có thể tắt là "Yêu cầu chú ý cho Face ID". Khi tính năng này được bật, người dùng cần nhìn vào màn hình để Face ID hoạt động.