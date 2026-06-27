Bí mật phía sau màu xanh lá cây đặc trưng của kính nhìn đêm

Chắc hẳn nhiều người từng chứng kiến cảnh tượng quen thuộc trong các bộ phim chiến tranh: một người bước vào vùng nguy hiểm, mọi thứ bỗng tối sầm lại và tầm nhìn của họ hiện lên qua một cặp kính nhìn đêm màu xanh lá cây phát sáng.

Sự xuất hiện của màu xanh khiến không ít người đặt ra dấu hỏi về việc tại sao đây là màu được chọn. Trong thực tế, màu xanh lá cây không chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ một lý do mang tính khoa học.

Màu xanh lá cây là quang phổ mà mắt người có thể nhận diện tốt nhất ẢNH: REUTERS

Theo BGR, công nghệ kính nhìn đêm hoạt động bằng cách khuếch đại ánh sáng có sẵn, đặc biệt là ánh sáng trong quang phổ mà mắt người nhạy cảm nhất, đó chính là màu xanh lá cây. Theo quang phổ ánh sáng nhìn thấy, màu xanh lá cây nằm ở giữa, nơi mà khả năng nhận biết của con người đạt đỉnh.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, con người có khả năng phân biệt nhiều sắc thái xanh lá cây hơn bất kỳ màu nào khác, có thể liên quan đến sự phong phú của màu xanh lá cây trong tự nhiên. Mặc dù vậy, không phải tất cả các loài động vật đều có khả năng nhìn thấy màu này, như chó và mèo.

Liệu còn màu khác cho kính nhìn đêm?

Kính nhìn đêm sử dụng công nghệ tăng cường hình ảnh, trong đó một ống điện áp cao thu thập ánh sáng, bao gồm cả ánh sáng nhìn thấy và một số bước sóng cận hồng ngoại. Ánh sáng này được chuyển đổi thành electron, sau đó được khuếch đại hàng nghìn lần trước khi được chuyển đổi trở lại thành ánh sáng nhìn thấy. Kết quả là hình ảnh phát ra màu xanh lá cây giúp dễ phân biệt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Ngoài công nghệ tăng cường hình ảnh, còn có một loại công nghệ khác gọi là hình ảnh nhiệt, cho phép nhìn xuyên bóng tối với các màu sắc khác nhau. Công nghệ này dựa trên việc phát hiện ánh sáng hồng ngoại phát ra từ các vật thể dưới dạng nhiệt. Tuy nhiên, hình ảnh nhiệt không sắc nét như hình ảnh từ kính nhìn đêm thông thường, lý do khiến phần lớn thiết bị nhìn đêm hiện nay vẫn sử dụng màu xanh lá cây.

Với những tiến bộ công nghệ, có thể trong tương lai chúng ta sẽ thấy những chiếc kính nhìn đêm với màu sắc khác, nhưng hiện tại, màu xanh lá cây vẫn là lựa chọn tối ưu cho việc quan sát trong bóng tối.