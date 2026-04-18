Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Câu chuyện du lịch

Vì sao nên tránh sử dụng vali màu sắc sặc sỡ khi đi máy bay?

Vi Nguyễn
18/04/2026 09:03 GMT+7

Một chiếc vali màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lá cây có thể là lựa chọn nguy hiểm.

Lên kế hoạch và bắt đầu một kỳ nghỉ là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc sống, nhưng đôi khi, những tình huống ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra. Chuyến bay có thể bị hủy, khách sạn bị đặt trùng chỗ, hoặc trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể trở thành nạn nhân của tội phạm.

Mặc dù việc cảnh giác là rất cần thiết, nhưng có một số biện pháp bạn có thể thực hiện trước khi khởi hành để đảm bảo hành lý và đồ dùng cá nhân được an toàn tại sân bay và trong suốt hành trình. Shahzad Ali, chuyên gia an ninh và CEO của Get Licensed, đã chia sẻ những khuyến nghị hàng đầu của mình để bảo vệ hành lý khi đi du lịch. Ông khuyên hành khách nên tránh sử dụng hành lý màu mè bằng mọi giá, vì nó có thể thu hút sự chú ý không mong muốn.

Vì sao nhiều hãng hàng không cảnh báo không nên sử dụng 'vali màu sắc sặc sỡ' - Ảnh 1.

Những chiếc vali màu sắc ở sân bay

Chuyên gia du lịch nói trên đã cảnh báo hành khách bay với các hãng hàng không lớn trong mùa hè này, bao gồm Jet2, Ryanair, easyJet và TUI, và khuyên họ nên chọn vali màu đen.

Ông nói: "Mặc dù một chiếc vali mới và màu sắc sặc sỡ có thể trông thời trang hơn, nhưng nó không chỉ thu hút bạn. Tốt nhất là nên chọn một chiếc vali trông phổ biến hơn, và nếu có thể, hãy chọn một chiếc vali cũ - để không quá nổi bật - và kèm theo đó là ổ khóa chất lượng cao.

Điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giữ an toàn cho đồ đạc của mình. Bạn có thể thêm một dấu hiệu nhận biết, chẳng hạn như ruy băng hoặc nhãn dán, để tránh hành lý bị nhầm lẫn với hành lý của người khác mà vẫn giữ được sự kín đáo".

Ông chia sẻ thêm một mẹo an toàn hữu ích khác: Khi đóng gói hành lý, hãy phân loại đồ đạc thành ba nhóm: cực kỳ có giá trị (như giấy tờ, thẻ tín dụng, điện thoại di động và số tiền mặt lớn), có giá trị (như đồ trang sức và các vật dụng đắt tiền khác) và ít giá trị hơn (như quần áo và các sản phẩm chăm sóc cá nhân).

Vì sao nhiều hãng hàng không cảnh báo không nên sử dụng 'vali màu sắc sặc sỡ' - Ảnh 2.

Hành khách của Jet2, Ryanair, easyJet và TUI được cảnh báo không nên sử dụng "vali nhiều màu sắc" trong mùa hè này

ẢNH: GETTY

Những vật dụng cực kỳ có giá trị mà không cần dùng thường xuyên ở sân bay nên được để trong một chiếc túi đeo hông và luôn giữ sát người cho đến khi đến nơi.

Những vật dụng cần dùng ở sân bay nên được để trong một chiếc túi xách nhỏ hoặc túi đeo hông và luôn để trước mặt. Những vật dụng có giá trị lớn hơn, chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, có thể được để trong hành lý xách tay.

Những vật dụng có giá trị như đồ trang sức nên được giấu kín một cách khéo léo giữa những vật dụng ít giá trị hơn, chẳng hạn như quần áo, trong hành lý ký gửi.

Tin liên quan

Cặp đôi vừa đi du lịch vừa lập công ty, doanh thu ban đầu đã ngàn tỉ

Cặp đôi vừa đi du lịch vừa lập công ty, doanh thu ban đầu đã ngàn tỉ

Câu chuyện khởi nghiệp thú vị của Tricia Redulla và bạn trai Max đăng trên tờ BusinessInsider của Mỹ khiến nhiều người ngưỡng mộ, khi họ thành lập công ty trong lúc đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Một năm sau, công ty đạt doanh thu 33 triệu USD, khoảng hơn 900 tỉ.

Khám phá thêm chủ đề

vali màu sắc sặc sỡ hành lý xách tay máy bay Hãng hàng không
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận