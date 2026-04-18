Vì sao nên tránh sử dụng vali màu sắc sặc sỡ khi đi máy bay?

Lên kế hoạch và bắt đầu một kỳ nghỉ là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc sống, nhưng đôi khi, những tình huống ngoài tầm kiểm soát có thể xảy ra. Chuyến bay có thể bị hủy, khách sạn bị đặt trùng chỗ, hoặc trong trường hợp xấu nhất, bạn có thể trở thành nạn nhân của tội phạm.

Mặc dù việc cảnh giác là rất cần thiết, nhưng có một số biện pháp bạn có thể thực hiện trước khi khởi hành để đảm bảo hành lý và đồ dùng cá nhân được an toàn tại sân bay và trong suốt hành trình. Shahzad Ali, chuyên gia an ninh và CEO của Get Licensed, đã chia sẻ những khuyến nghị hàng đầu của mình để bảo vệ hành lý khi đi du lịch. Ông khuyên hành khách nên tránh sử dụng hành lý màu mè bằng mọi giá, vì nó có thể thu hút sự chú ý không mong muốn.

Những chiếc vali màu sắc ở sân bay

Chuyên gia du lịch nói trên đã cảnh báo hành khách bay với các hãng hàng không lớn trong mùa hè này, bao gồm Jet2, Ryanair, easyJet và TUI, và khuyên họ nên chọn vali màu đen.

Ông nói: "Mặc dù một chiếc vali mới và màu sắc sặc sỡ có thể trông thời trang hơn, nhưng nó không chỉ thu hút bạn. Tốt nhất là nên chọn một chiếc vali trông phổ biến hơn, và nếu có thể, hãy chọn một chiếc vali cũ - để không quá nổi bật - và kèm theo đó là ổ khóa chất lượng cao.

Điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giữ an toàn cho đồ đạc của mình. Bạn có thể thêm một dấu hiệu nhận biết, chẳng hạn như ruy băng hoặc nhãn dán, để tránh hành lý bị nhầm lẫn với hành lý của người khác mà vẫn giữ được sự kín đáo".

Ông chia sẻ thêm một mẹo an toàn hữu ích khác: Khi đóng gói hành lý, hãy phân loại đồ đạc thành ba nhóm: cực kỳ có giá trị (như giấy tờ, thẻ tín dụng, điện thoại di động và số tiền mặt lớn), có giá trị (như đồ trang sức và các vật dụng đắt tiền khác) và ít giá trị hơn (như quần áo và các sản phẩm chăm sóc cá nhân).

Hành khách của Jet2, Ryanair, easyJet và TUI được cảnh báo không nên sử dụng "vali nhiều màu sắc" trong mùa hè này ẢNH: GETTY

Những vật dụng cực kỳ có giá trị mà không cần dùng thường xuyên ở sân bay nên được để trong một chiếc túi đeo hông và luôn giữ sát người cho đến khi đến nơi.

Những vật dụng cần dùng ở sân bay nên được để trong một chiếc túi xách nhỏ hoặc túi đeo hông và luôn để trước mặt. Những vật dụng có giá trị lớn hơn, chẳng hạn như máy tính xách tay hoặc máy tính bảng, có thể được để trong hành lý xách tay.

Những vật dụng có giá trị như đồ trang sức nên được giấu kín một cách khéo léo giữa những vật dụng ít giá trị hơn, chẳng hạn như quần áo, trong hành lý ký gửi.