Cặp đôi vừa đi du lịch vừa lập công ty, doanh thu ban đầu đã ngàn tỉ

Năm 2023, chúng tôi leo núi Kilimanjaro, cao nhất châu Phi. Tuy nhiên, trên đường đi, Max không tìm được loại kem chống nắng nào bảo vệ da cho mình mà không gây kích ứng. Vì thế, khi trở về Mỹ, chúng tôi bắt đầu lên ý tưởng cho một loại kem chống nắng làm từ mỡ động vật, đồng thời quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới.

Đầu tiên, chúng tôi tới Hawaii, ở đó một tháng trong một vài căn Airbnb khác nhau và duy trì lịch làm việc trong những quán cà phê kết hợp tham quan. Chúng tôi sống bằng tiền tiết kiệm, nhưng cũng bắt đầu bán kem chống nắng cho thị trường Mỹ trước khi tới điểm đến kế tiếp. Sản phẩm có tên Sky và Sol ngay lập tức tạo ra doanh thu - khoảng 7 triệu đô la trong năm 2024 khi chúng tôi vẫn đang đi du lịch.

Tricia Redulla và bạn trai của cô, Max, đã cùng nhau thành lập một công ty chăm sóc da trong khi đi du lịch

Một công ty hậu cần bên thứ ba đã vận chuyển sản phẩm cho khách hàng, và khi cần, chúng tôi gửi các mẫu sản phẩm đến nhà của gia đình. Chúng tôi không thể xem các mẫu đó, nhưng có thể hỏi gia đình về chúng và nhận ảnh.

Sau đó, chúng tôi đặt một chuyến du thuyền xuyên Đại Tây Dương từ Miami đến Anh. Vào thời điểm ấy, tôi tập trung vào việc xây dựng các chương trình liên kết, có nghĩa là liên hệ với những người có ảnh hưởng, hướng dẫn họ và xử lý việc thanh toán cho các đối tác liên kết. Max đảm nhiệm chiến lược quảng cáo trả phí và làm việc với các cố vấn kinh doanh để giúp mở rộng quy mô nhanh chóng.

Sau khi khám phá nước Anh, chúng tôi bay đến Tokyo, ở lại khoảng hai tuần. Việc đi du lịch ở châu Âu và châu Á đã cho chúng tôi cơ hội thử nghiệm các loại kem chống nắng mà chúng tôi không thể tiếp cận ở Mỹ. Chúng tôi thường mua tất cả các loại kem chống nắng có thể tìm thấy trong cửa hàng, nghiên cứu về hình thức và cảm giác khi sử dụng.

Nhiều loại kem chống nắng của Nhật Bản và Hàn Quốc không được bán ở Mỹ, vì vậy việc tiếp cận chúng đã giúp chúng tôi phát triển một sản phẩm tốt hơn. Sau đó, chúng tôi đến Singapore và ở lại trong ba tháng. Thay vì ở Airbnb, chúng tôi đã chọn một không gian sống chung để kết nối với cộng đồng khởi nghiệp của thành phố, thảo luận về chiến lược và sự phát triển với những người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới và học hỏi được rất nhiều về lĩnh vực thương mại điện tử.

Tiếp theo, chúng tôi đến Pháp và đi du lịch khắp châu Âu, bao gồm Iceland, Thụy Sĩ và Bồ Đào Nha. Đây là một cơ hội khác để tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc da ở các quốc gia khác nhau: ví dụ, ở Iceland, người ta gói xà phòng của họ trong len để tẩy tế bào chết hiệu quả hơn. Chúng tôi cũng học được về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và những gì chúng tôi mong muốn.

Chúng tôi kết thúc chuyến đi của mình bằng một năm 2025 ở Puerto Rico. Chúng tôi chọn hòn đảo này vì những lợi thế về thuế. Bây giờ, chúng tôi đã trở lại Mỹ. Thật tuyệt khi có một nơi để ổn định cuộc sống và nạp lại năng lượng. Tôi sẽ không đi du lịch cả năm trời lần nữa, vì rất mệt và hơn hết là muốn tập trung vào các kế hoạch dài hạn của công ty.