Bí mật sau 'chấm đỏ' trên bàn phím laptop ThinkPad

Nếu từng một lần chạm tay vào dòng máy tính xách tay ThinkPad danh tiếng, bạn chắc chắn không thể rời mắt khỏi một 'chấm tròn đỏ', nổi bật nằm ngay giữa cụm phím G, H và B. Xuất hiện lần đầu tiên từ năm 1992 khi IBM ra mắt dòng ThinkPad, chi tiết mang tính biểu tượng này đã trở thành bộ nhận diện thương hiệu không thể trộn lẫn.

Tuy nhiên, bất chấp sự quen thuộc ấy, phần lớn người dùng công nghệ hiện nay vẫn mơ hồ về công dụng thực sự của nó, thậm chí không biết rằng di sản hơn 30 năm tuổi này đang đứng trước ranh giới sinh tử.

Chấm đỏ trên bàn phím ThinkPad có ý nghĩa gì?

Thực chất, chấm đỏ này không phải là một nút bấm thông thường. Tên gọi chính thức của nó là TrackPoint - một cần điều khiển (joystick) siêu nhỏ được thiết kế để thay thế hoặc hỗ trợ cho chuột máy tính. Theo tiết lộ từ ông David Hill, cựu giám đốc thiết kế của Lenovo (đơn vị mua lại mảng PC của IBM vào năm 2005), TrackPoint ra đời với sứ mệnh giúp người dùng vừa gõ phím, vừa di chuyển con trỏ chuột một cách mượt mà, không cần phải nhấc tay khỏi hàng phím cơ sở.

Về mặt công nghệ, TrackPoint hoạt động dựa trên hệ thống điện trở cảm ứng lực tích hợp sâu dưới bo mạch bàn phím. Khi ngón tay bạn ghì nhẹ lên nút đỏ, hệ thống sẽ ngay lập tức đo lường lực bấm và hướng ngón tay để chuyển dịch thành chuyển động của con trỏ trên màn hình. Trong bối cảnh thị trường công nghệ năm 2026 đang chứng kiến làn sóng tăng giá mạnh mẽ của các linh kiện, những giá trị mang tính di sản độc quyền như TrackPoint chính là 'vũ khí' giúp Lenovo giữ chân người dùng ở lại với hệ sinh thái ThinkPad, thay vì chuyển sang các dòng laptop cao cấp khác.

Mặc dù vậy, sự tồn tại của TrackPoint luôn là chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng công nghệ. Những người theo trường phái gõ máy 10 ngón thấy TrackPoint như một 'vị cứu tinh' nhờ độ nhạy tuyệt vời, giúp họ tối ưu hóa tốc độ làm việc mà không tốn nhiều sức lực. Ngược lại, không ít người dùng phổ thông lại phàn nàn rằng nút đỏ này quá nhạy, khó điều khiển và là một sự thừa thãi so với bàn di chuột (trackpad) hiện đại rộng rãi.

Hiện tại, tương lai của biểu tượng này đang mờ mịt hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong lịch sử, Lenovo đã cho ra mắt dòng ThinkPad X9 với thiết kế vỏ sò truyền thống nhưng hoàn toàn vắng bóng chấm tròn đỏ mang tính biểu tượng. Bước đi đột phá nhưng đầy rủi ro này làm dấy lên nghi vấn về việc Lenovo đang âm thầm chuẩn bị cho một cuộc khai tử thế hệ cũ, hay đây chỉ là một thử nghiệm ngắn hạn?