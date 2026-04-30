Laptop và notebook khác nhau ở điểm nào?

Kiến Văn
30/04/2026 07:33 GMT+7

Trong thế giới công nghệ, thuật ngữ "laptop" và "notebook" thường gây nhầm lẫn, ngay cả với những người đã quen với máy tính.

Về cơ bản, laptop là những chiếc máy tính xách tay có thể đặt trên đùi, trong khi notebook thường chỉ những mẫu máy tính xách tay siêu mỏng, nhẹ hơn và có kích thước tương đương một cuốn sổ tay.

Laptop và notebook khác nhau ở điểm nào? - Ảnh 1.

Dòng laptop chơi ROG Strix Scar 18 của ASUS

ẢNH: T. L

Sự khác biệt này không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở hiệu suất. Notebook thường sử dụng các linh kiện nhỏ hơn và ít mạnh mẽ hơn so với laptop, dẫn đến khả năng xử lý hạn chế. Chẳng hạn, RAM, CPU và ổ cứng trong notebook thường không thể so sánh với những bộ phận trong laptop.

Thời lượng pin cũng là một yếu tố quan trọng. Laptop thường có dung lượng pin lớn hơn, nhưng phần cứng mạnh mẽ hơn cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, dẫn đến thời gian sử dụng ngắn hơn. Ngược lại, notebook tiết kiệm năng lượng hơn nhờ vào các linh kiện yếu hơn, cho phép chúng hoạt động lâu hơn khi không cắm điện.

Khi nói đến hiệu suất, laptop thường phù hợp cho nhiều tác vụ như chỉnh sửa video, phát triển phần mềm và chơi game, trong khi notebook chỉ đủ sức cho các công việc nhẹ nhàng như viết email hay xem video. Nếu cần một thiết bị mạnh mẽ cho công việc, laptop hoặc máy tính để bàn sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Laptop và notebook khác nhau ở điểm nào? - Ảnh 2.

Notebook không phải là lựa chọn mạnh mẽ cho công việc yêu cầu hiệu suất cao

ẢNH: MICROSOFT

Về giá cả, laptop và notebook có nhiều mức giá khác nhau. Thông thường, laptop có giá cao hơn do phần cứng mạnh mẽ hơn. Ví dụ, chiếc laptop chơi game ROG Strix Scar 18 của Asus có giá khởi điểm từ 2.700 USD, trong khi một trong những mẫu notebook tốt nhất của họ là Vivobook S14 chỉ có giá 1.200 USD. Tuy nhiên, giá cả có thể thay đổi tùy thuộc vào từng nhà bán lẻ và các chương trình khuyến mãi.

Tóm lại, nếu đang tìm kiếm một chiếc máy tính di động với hiệu suất cao, laptop sẽ là khoản đầu tư xứng đáng. Ngược lại, nếu chỉ cần một thiết bị cho các tác vụ nhẹ nhàng, notebook có thể là lựa chọn hợp lý và tiết kiệm hơn.

Tin liên quan

Intel hé lộ laptop mới đối đầu MacBook Neo

Intel hé lộ laptop mới đối đầu MacBook Neo

MacBook Neo có thể sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm đến từ Intel nếu sản phẩm được hiện thực hóa.

Khám phá thêm chủ đề

laptop Notebook máy tính xách tay so sánh sản phẩm Thông số kỹ thuật
