Intel hé lộ laptop mới đối đầu MacBook Neo

Chiếc laptop sử dụng bộ xử lý Wildcat Lake thuộc dòng Intel Core i3 Series đã được Intel giới thiệu trong một sự kiện dành riêng cho báo chí. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế bắt mắt, vỏ nhôm và nắp máy nhiều màu sắc như cách mà MacBook Neo mang lại.

Mẫu laptop được Intel phát triển để cạnh tranh MacBook Neo ẢNH: X

Mục tiêu của Intel là tạo ra một chiếc laptop cân bằng giữa hiệu năng và tiết kiệm năng lượng. Người dùng có thể lựa chọn giữa chế độ tiêu thụ điện năng thấp (sử dụng mà không cần quạt) hoặc chế độ hiệu năng tối đa, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng.

Laptop mẫu mà Intel giới thiệu như là một thiết kế tham khảo độc đáo, khác biệt so với các sản phẩm hiện có trên thị trường Windows. Chiếc laptop này có màu sắc hai tông xanh lam và trắng nhằm gợi nhớ đến màu sắc của MacBook Neo, mặc dù không hoàn toàn trùng khớp về sắc độ.

Theo thông tin từ Vaidyanathan S, một phóng viên có mặt tại buổi giới thiệu, chiếc laptop này có thiết kế khá đẹp và tương tự như MacBook Air M1, với vỏ nhôm và không gian dành cho loa dễ nhận thấy.

Máy cung cấp nhiều chế độ hoạt động khác nhau ẢNH: X

Sản phẩm được trang bị bộ xử lý Intel Core i3 Wildcat Lake 6 lõi (2+4 lõi) và NPU 17 TOPS, với nhiều chế độ hoạt động khác nhau: PL1 ở mức 17W (chế độ cơ bản), PL2 ở mức 32W (chế độ turbo), PL1 ở mức 22W (chế độ cân bằng) và PL1 ở mức 11W (chế độ tiết kiệm điện, không quạt). Chế độ tiết kiệm điện đủ để thực hiện các tác vụ nhẹ như kiểm tra email, chỉnh sửa tài liệu hoặc xem video trên YouTube.

Hiện tại, chưa có thông tin chi tiết nào về việc sản phẩm có được bán ra thị trường hay không, vì đây chỉ là mẫu tham khảo để các nhà sản xuất khác có thể điều chỉnh theo kiến trúc riêng của họ. Dù vậy, nếu Intel muốn cạnh tranh thực sự với MacBook Neo, công ty sẽ cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm để sánh ngang với những gì mà chiếc laptop giá cả phải chăng nhất của Apple cung cấp.