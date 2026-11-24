Tối 23.11, tại chùa Kh'leang (phường Sóc Trăng, TP.Cần Thơ), lễ Cúng Trăng diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo đồng bào Khmer Nam bộ và du khách đến tham dự. Đây là một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội Oóc Om Bóc.

Lễ Cúng Trăng là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng, mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam bộ ẢNH: DUY TÂN

Vì sao lễ Cúng Trăng có 12 lá trầu, 7 trái cau?

Theo quan niệm của đồng bào Khmer, lễ Cúng Trăng là dịp để tạ ơn thần Mặt Trăng đã bảo vệ con người, điều hòa thời tiết, mang đến mưa thuận gió hòa và giúp mùa màng bội thu trong năm qua. Đây cũng là dịp gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, sung túc, sản xuất thuận lợi.

Các vị sư và Achar thực hiện nghi thức tụng kinh cầu phúc, gửi gắm mong ước bình an đến đồng bào Khmer ẢNH: DUY TÂN

Trong văn hóa Khmer, thần Mặt Trăng được xem là vị thần bảo hộ mùa màng, có ảnh hưởng đến đời sống sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa con người với thiên nhiên, đất trời.

Điều thú vị là các vật phẩm dùng trong nghi thức cúng trăng đều mang ý nghĩa biểu tượng riêng. Hai cây trụ dựng thành cổng phía trước bàn cúng tượng trưng cho vành đai vũ trụ; chiếc bàn tượng trưng cho trái đất; hai cây mía biểu trưng cho sự sinh sôi, nảy nở.

Các vị Achar thực hiện nghi thức tụng kinh cầu phúc, gửi gắm mong ước bình an đến đồng bào Khmer ẢNH: DUY TÂN

Phía trên cổng có 3 cây nến tượng trưng cho 3 mùa trong năm, gồm mùa nắng, mùa mát và mùa mưa. Hai bên cổng treo 12 lá trầu, đại diện cho 12 tháng trong năm và 12 con giáp. Bảy trái cau có hình dáng giống con ong bầu tượng trưng cho 7 ngày trong tuần.

Cách sắp xếp lá trầu trên bàn cúng cũng mang một ý nghĩa riêng: 30 lá trầu đặt bên phải tượng trưng cho tháng đủ, 29 lá trầu bên trái tượng trưng cho tháng thiếu.

Các vật phẩm trang trí trên cổng cúng đều mang những ý nghĩa biểu tượng về vũ trụ và thời gian ẢNH: DUY TÂN

Trong số các lễ vật, cốm dẹp giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là món ăn truyền thống được làm từ lúa nếp non, rang chín rồi giã bằng chày trong cối gỗ. Cốm dẹp không chỉ là sản vật của mùa thu hoạch mà còn tượng trưng cho thành quả lao động, sự no đủ và lòng biết ơn đối với đất trời.

Các vị sư thực hiện nghi thức đút cốm dẹp cho người dân, một trong những nét đặc sắc của lễ Cúng Trăng ẢNH: DUY TÂN

Nghi thức đút cốm dẹp gửi lời chúc an lành

Khi phần khấn nguyện và tụng kinh cầu phúc hoàn tất, các vị sư thực hiện nghi thức vẩy nước lên đầu phật tử. Những giọt nước mang theo ý nghĩa cầu chúc phước lành, bình an, may mắn đến với người tham dự.

Trong số các lễ vật, cốm dẹp giữ vị trí đặc biệt quan trọng, gửi gắm lời chúc bình an ẢNH: DUY TÂN

Một trong những khoảnh khắc được mong đợi nhất của buổi lễ là nghi thức đút cốm dẹp. Dưới ánh trăng, các vị Achar cùng những người cao niên có uy tín trong cộng đồng Khmer lần lượt lấy cốm dẹp đút cho người tham dự.

Các vị Achar thực hiện nghi thức đút cốm dẹp cho người dân, một trong những nét đặc sắc của lễ Cúng Trăng ẢNH: DUY TÂN

Nghi thức này không đơn thuần là việc thưởng thức một món ăn truyền thống. Qua từng nắm cốm dẹp, người Khmer gửi gắm những lời chúc về sức khỏe, hạnh phúc, gia đình êm ấm và làm ăn phát đạt trong năm mới. Đây cũng là nét sinh hoạt cộng đồng mang ý nghĩa gắn kết, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia giữa các thế hệ.

Nghệ nhân Khmer tái hiện các công đoạn làm cốm dẹp truyền thống, giới thiệu nét đẹp văn hóa ẩm thực của dân tộc ẢNH: DUY TÂN

Kết thúc nghi thức, mọi người cùng thưởng thức các lễ vật đã dâng cúng. Không khí buổi lễ tiếp tục rộn ràng với hoạt động trình diễn, tái hiện quy trình làm cốm dẹp truyền thống của các nghệ nhân Khmer. Từ những hạt lúa nếp non đến món cốm thơm dẻo, từng công đoạn được giới thiệu sinh động, giúp người xem hiểu thêm về một nghề làm bánh gắn bó lâu đời với đời sống đồng bào.

Cốm dẹp được làm từ lúa nếp non, rang chín rồi giã bằng chày trong cối gỗ ẢNH: DUY TÂN

Lễ Cúng Trăng là một trong 3 lễ lớn trong năm của đồng bào Khmer Nam bộ. Trải qua nhiều thế hệ, nghi lễ vẫn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.