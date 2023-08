Bị Matic phản bội, HLV Mourinho đem về AS Roma 2 ngôi sao hàng đầu

"Matic không tham gia bất cứ trận tập huấn nào trước mùa giải cùng với AS Roma, khi báo cáo với HLV Mourinho rằng, anh bị chấn thương. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không một chút nghi ngờ cho đến gần đây mới vỡ lẽ, Matic muốn ra đi", tờ La Repubblica cho biết.

HLV Mourinho khó chịu vì cảm thấy người học trò trung thành phản bội AFP

"Hành động của Matic khiến HLV Mourinho cảm thấy bị phản bội, người mà ông rất tin tưởng và thân cận. Matic cũng không thông báo việc chia tay của mình cho CLB, cho đến gần đây chỉ khoảng 1 tuần trước khi mùa giải Serie A (Ý) 2023 - 2024 khởi tranh, tiền vệ kỳ cựu người Serbia đột ngột cho biết đã đạt thỏa thuận chuyển sang CLB Stade Rennais", tờ La Repubblica cho biết thêm.

Trước hành động của Matic, HLV Mourinho đã đồng ý để AS Roma chuyển nhượng cầu thủ 35 tuổi này sang Stade Rennais và nhận lại khoảng 3 triệu euro phí chuyển nhượng. Cùng một khoản phí khác (khoảng 4 triệu euro) từ việc cầu thủ cũ Nicolo Zaniolo chuyển sang Aston Villa, giúp HLV Mourinho có kinh phí chiêu mộ cầu thủ mới thay thế.

AS Roma đã thông báo chia tay Matic sang Stade Rennais AFP

Theo nhà báo chuyên gia săn thông tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, HLV Mourinho đã thuyết phục được tiền vệ Leandro Paredes, vô địch World Cup và Copa America cùng đội tuyển Argentina, từ PSG chuyển đến AS Roma với mức phí khoảng 4 triệu euro. Leandro Paredes đã bay đến Rome (Ý), trong ngày 15.8 sẽ hoàn tất kiểm tra y tế cùng ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.2025 và tùy chọn gia hạn mùa giải kế tiếp.

Bên cạnh Leandro Paredes, HLV Mourinho sẽ sớm quên Matic, khi AS Roma đạt thỏa thuận mượn tiền vệ tấn công Renato Sanches cũng từ PSG với thời hạn 1 mùa giải. AS Roma trả cho PSG 1 triệu euro phí mượn Renato Sanches, và kèm điều khoản mua đứt (bắt buộc) giá 15 triệu euro nếu cầu thủ này thi đấu 60% số trận ở mùa 2023 - 2024.

Leandro Paredes trở lại AS Roma Fabrizio Romano/Twitter

AS Roma (giữa) trong trận giao hữu với CLB FK Partizani Tirana AFP

AS Roma vừa có trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải Serie A khởi tranh cuối tuần này, thắng CLB FK Partizani Tirana (Albania) 2-1. Trận này, HLV Mourinho gây ngỡ ngàng cho đối thủ và người xem khi rút tiền vệ Houssem Aouar rời sân khoảng hơn 10 phút cuối trận, để AS Roma cân bằng (số cầu thủ trên sân) với FK Partizani Tirana, sau khi đối thủ thay người không hợp lệ nên chỉ còn thi đấu với 10 người. AS Roma sẽ ra quân mùa giải Serie A gặp Salernitana lúc 23 giờ 30 ngày 20.8 trên sân nhà.