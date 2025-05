Bị nghi ngờ năng lực khi thi show âm nhạc, Quỳnh Anh Shyn nói gì?

Quỳnh Anh Shyn khẳng định việc tham gia show âm nhạc không phải là cuộc dạo chơi ẢNH: NVCC

Quỳnh Anh Shyn được giới thiệu là một trong số 30 gương mặt trẻ góp mặt ở show thực tế Em xinh “say hi”. Trước đó, cô được biết đến là gương mặt có ảnh hưởng trong thị trường thời trang. Vì vậy, việc fashionista 9X thử sức trong một chương trình ca hát cũng khiến nhiều người tò mò, hoài nghi.

Chia sẻ về quyết định táo bạo lần này, Quỳnh Anh Shyn thẳng thắn khẳng định bản thân “không đến chương trình để trở thành một ca sĩ”. Tuy nhiên, fashionista chia sẻ việc nhận lời mời đến với Em xinh say hi hoàn toàn không phải là một cuộc dạo chơi cho vui. Thay vào đó, người đẹp 9X mong muốn kể một câu chuyện khác về bản thân thông qua âm nhạc, thời trang và mỗi lần xuất hiện trên sân khấu.

Quỳnh Anh Shyn có thêm động lực thi Em xinh say hi nhờ được Bích Phương cổ vũ ẢNH: NVCC

“Tôi luôn tin rằng nghệ sĩ thời đại mới không cần đóng khung trong một vai trò cố định. Qua chương trình, tôi không chỉ hy vọng sẽ được “say hi” khán giả bằng một bản ngã mình chưa từng bộc lộ, mà còn có một tham vọng cho bạn bè quốc tế nhìn thấy ngôn ngữ thời trang Việt Nam có thể ấn tượng và sáng tạo đến thế nào”, Quỳnh Anh Shyn bày tỏ.

Động lực giúp Quỳnh Anh Shyn thi ‘Em xinh’

Quỳnh Anh Shyn tiết lộ ca sĩ Bích Phương động viên, khuyến khích cô nhiều trong quá trình tham gia show âm nhạc này. Người đẹp 9X kể: “Thời điểm mới nhận được lời mời, tôi cũng băn khoăn và suy nghĩ khá nhiều. Niềm yêu thích với âm nhạc đã có từ khi tôi còn đi học, nhưng không phải lúc nào mình cũng đủ dũng cảm và động lực để thể hiện ra bên ngoài. Chị Bích Phương đã động viên, cổ vũ tôi. Có thể nói, chị ấy cũng là một lý do để tôi quyết tâm nhận lời tham gia”.

Hành trình học hỏi về một lĩnh vực hoàn toàn mới không thể thiếu những khó khăn, song đã mang lại động lực và cảm hứng sáng tạo cho Quỳnh Anh Shyn. Fashionista 9X cho biết đã dành toàn bộ thời gian, thậm chí tạm gác lại kế hoạch “chinh chiến” ở các tuần lễ thời trang để rèn luyện kỹ năng trình diễn âm nhạc. Quỳnh Anh Shyn cho biết bản thân “không cảm thấy quá lo lắng hay áp lực”. Thay vào đó cô tập trung phát huy những thế mạnh vốn có để có thể góp phần tạo nên những sân khấu trình diễn chỉn chu.

“Mọi người thấy tôi ở các tuần lễ thời trang như thế nào, thì lên sân khấu Em xinh say hi cũng sẽ y như vậy. Nhưng có thể sẽ là một phiên bản nâng cấp hơn, nhiều tính năng như hát hò, nhảy múa hơn. Bên cạnh cơ hội được học hát với một cô giáo gạo cội trong nghề, tôi cũng may mắn nhận được nhiều sự hỗ trợ, hướng dẫn. Chính sự giúp đỡ đó đã khiến hành trình này bớt áp lực hơn và khiến tôi càng có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày”, người đẹp cho hay.