Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Orange, Miu Lê đổ bộ 'Em xinh say hi'

Với mục đích tìm kiếm thế hệ nữ idol mới của V-pop, Em xinh say hi sẽ chính thức lên sóng vào ngày 31.5. Được thực hiện bởi ê kíp của chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi được kỳ vọng là một chương trình kế thừa và mang đến những sự sắc nét hơn qua loạt hit mới, sự đầu tư về thời trang và hơn hết là định hình một thế hệ nữ idol mới giữ vững bản sắc Việt cũng như có thể tiến ra thế giới.