Bị nói không xứng đáng làm hoa hậu, Ngọc Hân phản ứng ra sao?

Tập 10 Tọa độ việc làm phát sóng trên VTV với chủ đề Nghề tổ chức sự kiện. Chương trình có sự góp mặt của đạo diễn Hoàng Công Cường và Hoa hậu Ngọc Hân.

Ngọc Hân nhớ về thời khắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 Ảnh: NSX

Trong chương trình, khi nói về phẩm chất cần có của người làm sự kiện, đạo diễn Hoàng Công Cường nhấn mạnh: "Tiêu chí quan trọng nhất của nghề tổ chức sự kiện là sự can trường, bản lĩnh và dũng cảm. Phần không thể thiếu là trái tim của người làm nghề: sống, chết, cống hiến và hy sinh tận hiến cho nghề mình theo đuổi vì đây là nghề rất khốc liệt vì áp lực cường độ cao, khối lượng công việc lớn. Không yêu nghề thì không làm được vì tôi thấy nhiều người đã bỏ giữa chừng vì không chịu được áp lực”.

Ký ức khó quên của Hoa hậu Ngọc Hân

Khi nhận được câu hỏi về tư duy mang văn hóa truyền thống vào không gian hiện đại mà không bị cũ kỹ, Ngọc Hân thẳng thắn chia sẻ bài toán khó này phụ thuộc vào gu và nền tảng kiến thức của người đạo diễn, nhà tổ chức.

Đặc biệt, nhắc đến áp lực làm dâu trăm họ và những thách thức trong công việc, Ngọc Hân đã trải lòng về khoảnh khắc áp lực lớn nhất trong cuộc đời - thời điểm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 cách đây 16 năm.

"Đó chính là áp lực lớn nhất từ trước đến nay mà tôi cảm nhận. Bởi vì sau sự kiện ấy, có rất nhiều ý kiến trái chiều cho rằng mình không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu. Điều này giống như một làn sóng đổ lên một cô gái lúc đấy chỉ mới 21 tuổi thôi”, người đẹp 8X trải lòng.

Người đẹp Miss World Vietnam 2025 bất ngờ góp mặt trong Tọa độ việc làm Ảnh: NSX

Ngọc Hân chia sẻ thêm thời điểm đó, có những lúc cô thấy mất cân bằng, buồn khi không được mọi người yêu mến. Từ điều đó, người đẹp 8X đã vạch ra một kế hoạch, chiến lược dài hơi cho hành trình làm nghề của mình.

“Có một người thầy lúc ấy đã hỏi tôi: “5 năm nữa, 10 năm nữa con muốn con là ai trong mắt mọi người”. Và bây giờ đã là 16 năm, quãng thời gian không quá dài, không quá ngắn nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những điều mình đang làm và đã có được là câu trả lời thuyết phục cho những trăn trở tôi gặp phải năm 21 tuổi", Ngọc Hân chia sẻ.

Bên cạnh câu chuyện sự nghiệp, Ngọc Hân còn vui vẻ tiết lộ kỷ niệm đáng nhớ trong chính đám cưới của mình, khi chồng cô đã bí mật tập thổi sáo bài Endless love suốt hơn 2 tháng cùng đạo diễn kịch bản để tạo cho cô một bất ngờ đặc biệt.

Người đẹp Miss World Vietnam khiến Hoàng Công Cường 'phá lệ'

Một điểm nhấn bùng nổ của chương trình là màn ứng tuyển trực tiếp của Ngọc Minh (Cử nhân Báo chí, thí sinh Miss World Vietnam 2025). Trong chương trình, người đẹp tự tin mình có khả năng chịu khó, vượt khổ để làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện vốn nhiều áp lực và khắt khe.

Đạo diễn Hoàng Công Cường tuyển dụng người đẹp thi hoa hậu Ảnh: NSX

Ban đầu, đạo diễn Hoàng Công Cường không ấn tượng với hồ sơ của Ngọc Minh. Tuy nhiên, bằng thái độ không ngại bắt đầu từ việc nhỏ, năng lượng tích cực và sự lưu loát khi giải quyết thử thách, người đẹp đã khiến đạo diễn Hoàng Công Cường phải “phá lệ”. Dưới sự ủng hộ của Ngọc Hân, nam đạo diễn quyết định “chốt đơn” Ngọc Minh làm chuyên viên sáng tạo, thời hạn thử thách 6 tháng.

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết điều quý ở Ngọc Minh không chỉ ngoại hình xinh đẹp mà còn là sự năng động, tinh thần sẵn sàng lăn xả với công việc. "Nhìn Ngọc Minh tôi thấy đâu đó hình ảnh của mình những năm còn trẻ", cô nói.

Qua chương trình, Ngọc Hân cũng gửi lời nhắn đến các bạn trẻ, nếu đã yêu thích một lĩnh vực nào đó, đừng vội giới hạn bản thân trong một công việc hay một vị trí nhất định. Cô chia sẻ: "Hãy cứ mạnh dạn trải nghiệm, thử sức ở nhiều vai trò khác nhau và dần tìm ra hướng đi thực sự phù hợp với mình".