Bị nói 'tham vàng bỏ ngãi', Lý Liên Kiệt bất ngờ nhắc về vợ cũ

Ngôi sao võ thuật khẳng định ông và người vợ đầu tiên chia tay trong hòa bình, đồng thời tiết lộ bản thân vẫn luôn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng các con, Sohu đưa tin ngày 11.10.

Trong chương trình Dương Lan đối thoại mới đây, Lý Liên Kiệt bất ngờ đề cập đến những tranh cãi về đời tư đã theo ông suốt nhiều năm. Trước những lời chỉ trích cho rằng nam diễn viên bỏ vợ, bỏ con sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Lý Liên Kiệt cho biết sự thật không căng thẳng như những gì công chúng từng hình dung.

Ngôi sao võ thuật cho rằng việc hai con gái lớn luôn sống dưới sự chăm sóc của mình là câu trả lời rõ ràng trước những lời đồn "bỏ vợ, bỏ con" Ảnh: Reuters

Lý Liên Kiệt nói rõ chuyện ly hôn với vợ cũ

Ông khẳng định khi quyết định ly hôn, hai người đã nói chuyện thẳng thắn và chia tay trong hòa bình. Lý Liên Kiệt cho biết tài sản khi đó được để lại cho vợ cũ, trong khi ông nhận trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng hai con gái. Theo nam diễn viên, việc các con vẫn luôn sống dưới sự chăm sóc của ông là lý do khiến ông cho rằng cáo buộc "bỏ con" không phản ánh đúng thực tế.

Khi nhắc đến gia đình hiện tại với Hoa hậu châu Á năm 1986 Lợi Trí, Lý Liên Kiệt cũng tiết lộ cách hai vợ chồng phân chia trách nhiệm trong gia đình. Để tránh tình huống khó xử khi Lợi Trí trở thành mẹ kế, cả hai thống nhất để cô chủ yếu phụ trách việc chăm sóc, định hướng cuộc sống và trưởng thành của các con, còn Lý Liên Kiệt tập trung vào công việc. Ngôi sao phim Hoàng Phi Hồng tiết lộ bà xã từng nói với các con rằng họ có thể yên tâm về tương lai, bởi gia đình đã chuẩn bị đủ điều kiện tài chính để các con không phải lo lắng về chuyện mưu sinh.

Lý Liên Kiệt cũng giải thích về việc công chúng thường chỉ thấy hai con gái nhỏ xuất hiện cùng ông, trong khi hai con gái lớn hiếm khi lộ diện. Nam diễn viên khẳng định bốn người con có mối quan hệ thân thiết. Họ thường xuyên gặp gỡ, đi du lịch, chơi mạt chược và chăm sóc lẫn nhau. Tuy nhiên, hai con gái lớn của ông với vợ cũ có tính cách kín tiếng, không thích xuất hiện trước ống kính. Ngược lại, hai con gái thuộc thế hệ 2000 lại thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh cá nhân. Theo Lý Liên Kiệt, chính sự khác biệt về tính cách và mức độ xuất hiện trước truyền thông đã khiến nhiều người hiểu lầm rằng ông đối xử không công bằng với các con.

Sau những ồn ào xoay quanh cuộc hôn nhân đầu tiên với người vợ "thanh mai trúc mã", Lý Liên Kiệt lựa chọn gắn bó lâu dài với Lợi Trí và cùng cô xây dựng gia đình suốt nhiều năm. Nam diễn viên nhiều lần cho thấy sự trân trọng dành cho người bạn đời, trong khi mỹ nhân 6X gần như rút khỏi làng giải trí để chăm lo tổ ấm. Dù chuyện tình của họ từng gây không ít tranh luận, đến nay cả hai vẫn đồng hành bên nhau và giữ cuộc sống gia đình khá kín tiếng.