Lý Liên Kiệt làm rõ tin đồn bỏ rơi con gái

Gánh trên mình danh xưng "kẻ bạc tình" suốt hàng chục năm qua, trong một chương trình phỏng vấn gần đây cùng cô con gái út, Lý Liên Kiệt đã lên tiếng đính chính. Ông khẳng định hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi hai con gái chung với vợ cũ Hoàng Thu Yến. Thời điểm đó, hai con gái lớn ở Trung Quốc được mẹ ruột của Lý Liên Kiệt cùng các anh chị em trong gia đình chăm sóc, chưa từng chịu cảnh thiếu thốn tình thương. Ngôi sao võ thuật cho biết, Lợi Trí không chỉ chủ động gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng, mà còn cho các con một khoản tiền đủ để trang trải cuộc sống đến năm 100 tuổi. Mối quan hệ giữa ba người thân thiết như mẹ con ruột.

Lý Liên Kiệt chia sẻ thêm, Lợi Trí thậm chí còn chủ động yêu cầu được chăm lo cho hai cô bé, đồng thời mua nhà cho các con ở cả Trung Quốc lẫn Mỹ. Sau khi đi làm và có thu nhập, hai con gái lớn muốn dùng tiền lương để báo đáp Lợi Trí, nhưng bà đã từ chối và bảo các con hãy dành tiền đó chăm sóc tốt cho mẹ ruột Hoàng Thu Yến vì bà ấy đã rất vất vả. Theo lời Lý Liên Kiệt, hai con gái lớn vô cùng kính trọng Lợi Trí. Mỗi năm, cả nhà đều tụ họp gia đình tại Singapore hoặc Mỹ. Các con lớn cũng rất yêu thương hai cô em gái (con của Lợi Trí), gia đình sáu người chung sống vô cùng hòa thuận. Sở dĩ nhiều năm qua ông không lên tiếng đính chính là vì hai con gái lớn chỉ muốn làm người bình thường, không thích sự nổi tiếng, và ông tôn trọng lựa chọn đó của các con.

Hình ảnh Hoàng Phi Hồng từng làm mưa làm gió trên màn ảnh khắp châu Á, giúp tên tuổi Lý Liên Kiệt nổi danh gần xa ẢNH: CẮT TỪ PHIM HOÀNG PHI HỒNG

Cuộc sống của Lý Liên Kiệt sau khi ly hôn

Theo Sina, Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến kết hôn năm 1987 và có với nhau hai con gái. Sau đó, Lý Liên Kiệt phải lòng Lợi Trí nên quyết định ly hôn, chấp nhận ra đi tay trắng và để lại toàn bộ tài sản cho Hoàng Thu Yến.

Sau khi ly hôn, Lý Liên Kiệt không lập tức kết hôn với Lợi Trí. Ông tự bạch rằng lúc đó bản thân không có gì trong tay, Lợi Trí còn giàu có hơn ông. Để ủng hộ sự nghiệp của Lý Liên Kiệt, Lợi Trí quyết định từ bỏ tất cả. Sau 10 năm hẹn hò, cả hai mới tiến tới hôn nhân. Thời điểm đó, Lý Liên Kiệt từng đề nghị Lợi Trí không sinh thêm con vì nghĩ có hai con gái là đủ, nhưng Lợi Trí vẫn kiên quyết sinh và hứa sẽ rút lui khỏi làng giải trí để toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái.

Thực tế, Lý Liên Kiệt không có nhiều thời gian ở bên hai con gái lớn, và ngay cả hai con gái nhỏ ông cũng từng lơ là chăm sóc. Giai đoạn những năm 2000 là đỉnh cao sự nghiệp của ông tại Hollywood, nam diễn viên rất ít khi về nhà. Khi đó, ông chỉ đơn thuần nghĩ rằng cho con đủ tiền là có thể mang lại cuộc sống tốt nhất cho các con. Mãi cho đến khi cô con gái út bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, Lý Liên Kiệt mới nhận ra mình chưa phải là một người cha tốt. Từ đó, ông dần gác lại sự nghiệp để tập trung vào sự trưởng thành và sức khỏe của con. Ông cũng tiết lộ rằng, vì bất đồng trong phương pháp giáo dục con cái nên ông và Lợi Trí thường xuyên cãi nhau.

Hiện tại, con gái lớn của Lý Liên Kiệt đang sống cùng mẹ ruột Hoàng Thu Yến tại Mỹ, còn con gái thứ hai đã trở về Bắc Kinh làm bác sĩ. Lý Liên Kiệt bày tỏ, sau khi các con kết hôn, ông chủ động đề nghị làm bạn với các chàng rể, hy vọng họ sẽ không phải "run rẩy" mỗi khi đối mặt với bố vợ.