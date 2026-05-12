Lý Liên Kiệt trải lòng sau biến cố sức khỏe tuổi xế chiều

Ngày 11.5, Lý Liên Kiệt đã có cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ nhân dịp ra mắt cuốn sách Beyond Life and Death: The Way of True Freedom (tạm dịch: Siêu vượt sinh tử: Con đường của tự do đích thực). Trong cuộc trò chuyện với People, ngôi sao võ thuật cho biết ông muốn chia sẻ nhiều hơn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần sau nhiều năm chống chọi bệnh tật.

“Tôi nghĩ nhiều người không muốn nói về tuổi già và cái chết vì họ cho đó là điều xui xẻo. Nhưng đó là sự thật với mọi con người, rằng ai rồi cũng sẽ rời đi. Điều quan trọng là tôi có thể học được gì và thấu hiểu điều gì vượt lên trên sống chết”, nam diễn viên chia sẻ.

Theo Lý Liên Kiệt, việc đối diện bệnh tật khiến ông thay đổi góc nhìn về cuộc sống. “Tôi tập trung hơn vào từng ngày, từng khoảnh khắc để bảo vệ gia đình, con cái của mình. Tôi cố gắng tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, dù thành công hay thất bại, vì tất cả đều là trải nghiệm”, ông bày tỏ.

Trước phản ứng của dư luận, Lý Liên Kiệt từng lên tiếng với thái độ hài hước: “Nếu có người dìu tôi xuống cầu thang, mọi người sẽ lại nghĩ tôi bệnh nặng” Ảnh: CFOTO

Những chia sẻ của Lý Liên Kiệt nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng châu Á bởi nhiều năm qua, tình trạng sức khỏe của ông thường xuyên trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít lần, tài tử võ thuật còn phải bác bỏ tin đồn thất thiệt về việc qua đời hoặc ghép tim.

Nỗi ám ảnh bệnh tật của Lý Liên Kiệt sau thời hoàng kim

Theo các nguồn tin Hoa ngữ, Lý Liên Kiệt được chẩn đoán mắc bệnh cường giáp năm 2013. Căn bệnh khiến nhịp tim tăng nhanh, cơ thể dễ mệt mỏi và cân nặng thay đổi thất thường.

Trong cuộc phỏng vấn với People, nam diễn viên thừa nhận bản thân từng rất sợ hãi khi phải đối diện nguy cơ phẫu thuật. Ngôi sao võ thuật cho biết khoảng thời gian ấy khiến ông suy nghĩ rất nhiều về sự sống và cái chết. “Trước đây tôi luôn cảm thấy mình mạnh mẽ, nhưng khi cơ thể thật sự gặp vấn đề, tôi mới hiểu mọi thứ không đơn giản như vậy”, ông chia sẻ.

Sau nhiều năm điều trị, Lý Liên Kiệt cho biết điều quan trọng nhất ông học được là chấp nhận thực tế. “Tôi có vấn đề sức khỏe và muốn chia sẻ điều đó với mọi người. Lý Liên Kiệt không phải người đặc biệt. Tôi cũng giống như các bạn, chỉ là một người bình thường. Tôi gặp vấn đề thì cũng phải đi bác sĩ để chữa trị”, ông bày tỏ.

Sau hàng chục năm đóng phim hành động cường độ cao, Lý Liên Kiệt bị nhiều chấn thương ở cột sống và chân Ảnh: INSTAGRAM JETLI

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963, là một trong những biểu tượng võ thuật nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ. Tên tuổi của ông gắn liền với loạt phim đình đám như Thiếu lâm tự, Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh võ anh hùng.

Ở thời kỳ đỉnh cao, tài tử nổi tiếng với lịch làm việc dày đặc và thường xuyên tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm. Điều này khiến cơ thể ông chịu nhiều tổn thương sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật.

Nam diễn viên cho rằng dù thể chất thay đổi theo tuổi tác nhưng tinh thần vẫn có thể giữ sự tích cực. “Cơ thể tôi không còn như trước nữa. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là giữ tinh thần tích cực và biết trân trọng cuộc sống hiện tại”, Lý Liên Kiệt bộc bạch.