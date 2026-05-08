Thực hư chuyện Lý Liên Kiệt ruồng bỏ vợ cũ để theo đuổi 'tình yêu đích thực'

Cuộc hôn nhân đầu với người vợ gắn bó từ thuở cơ cực

Lý Liên Kiệt và người vợ đầu tiên - Hoàng Thu Yến ẢNH: HK01

Chuyện tình cảm giữa sao võ thuật Lý Liên Kiệt với vợ cũ Hoàng Thu Yến và vợ hiện tại Lợi Trí vẫn gây bàn tán suốt mấy chục năm qua. Hoàng Thu Yến là bạn đồng môn của tài tử họ Lý, từng tập luyện cùng ngôi sao võ thuật này suốt nhiều năm, có thể xem là "thanh mai trúc mã" khi trưởng thành cùng nhau. Bà từng xuất hiện trong phim Thiếu Lâm tiểu tử, gây ấn tượng nhờ kỹ năng võ thuật linh hoạt, tự nhiên cùng hình ảnh tươi mới.

Theo HK01, cuộc hôn nhân giữa Hoàng Thu Yến và Lý Liên Kiệt từng được nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi bí mật kết hôn năm 1987, sự nghiệp của Hoàng Thu Yến đang rộng mở nhưng bà đã chọn rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình, lần lượt sinh hai con gái. Từng có tin đồn rằng thời điểm ấy cuộc sống của cặp đôi khá khó khăn, bà Hoàng còn phải mang cả của hồi môn đi cầm cố để trang trải.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cuối cùng vẫn tan vỡ vào năm 1990. Trước sự bàn tán của công chúng về chuyện chia tay, Hoàng Thu Yến giữ thái độ kín tiếng, hầu như không đưa ra bình luận công khai. Sự im lặng chừng mực ấy cũng khiến nhiều năm sau đó, khi được phỏng vấn, Lý Liên Kiệt thừa nhận: "Vợ cũ của tôi là một người rất tốt, năm đó là lỗi của tôi".

Bà Trần Lam lên tiếng về cuộc ly hôn của Lý Liên Kiệt và vợ cũ, khẳng định tài tử không phải kẻ bạc bẽo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

HK01 đưa tin, gần đây, câu chuyện về hôn nhân đầu tiên của Lý Liên Kiệt lại gây chú ý khi bà Trần Lam (vợ "ông trùm điện ảnh" Hướng Hoa Cường đồng thời là bạn lâu năm của sao võ thuật họ Lý) đã chủ động lên tiếng "minh oan" cho nam nghệ sĩ. Bà cho biết tài tử này vốn là một người đàn ông có trách nhiệm, luôn hà tiện với bản thân nhưng không bao giờ tiếc tiền với vợ cũ.



Bà Trần Lam nhấn mạnh Lý Liên Kiệt không hề lạnh lùng, vô tình, bạc bẽo như lời đồn mà đã chọn "ra đi tay trắng" hậu ly hôn, để lại toàn bộ tài sản đứng tên mình cho vợ cũ. Ngôi sao loạt phim Hoàng Phi Hồng được cho là một người sống rất tiết kiệm, thậm chí tiếc tiền đến mức từng không nỡ mua xe riêng, thường xuyên mượn xe bạn bè để đi lại. Thế nhưng sau khi ly hôn Hoàng Thu Yến, nam nghệ sĩ hào phóng mua cho bà một chiếc xe đắt tiền, đảm bảo vợ cũ có cuộc sống thoải mái nhất. "Anh ta rất keo kiệt với chính mình, nhưng khi giải quyết chuyện ly hôn lại không hề tiếc tiền", bà Trần Lam chia sẻ. Bà cũng cho biết Lý Liên Kiệt còn gánh vác trách nhiệm với hai con gái cho đến khi trưởng thành.

Lý Liên Kiệt mang tiếng bỏ vợ bỏ con vì Lợi Trí

Lý Liên Kiệt bị mang tiếng bỏ vợ bỏ con để theo đuổi bóng hồng xinh đẹp hơn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nhiều thông tin được truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, Lý Liên Kiệt đã phải lòng Lợi Trí khi có cơ hội đóng chung phim Quyết chiến giang hồ (1989). Nam diễn viên xem Hoa hậu châu Á 1986 là tình yêu đích thực của đời mình và quyết định ly hôn để đường đường chính chính theo đuổi giai nhân nức tiếng này. Theo QQ, sao phim Biệt đội đánh thuê từng thừa nhận: "Sau khi gặp Lợi Trí, tình yêu mà tôi dành cho cô ấy có thể khiến tôi từ bỏ danh vọng, địa vị và cuộc sống của chính mình. Tôi có thể từ bỏ mọi thứ. Trong mối quan hệ trước đây, tôi không có cảm giác đó và tôi không hiểu ý nghĩa của tình yêu". Sau nhiều năm theo đuổi, Lý Liên Kiệt kết hôn với Lợi Trí năm 1999 rồi lần lượt đón hai con gái.

Bà Trần Lam tiết lộ trong cuộc hôn nhân thứ hai, ngôi sao họ Lý không còn quyền tự chủ tài chính nữa. "Toàn bộ thu nhập của anh ấy đều bị nộp hết rồi", "bà trùm" này tiết lộ, cho biết Lợi Trí là người nắm tiền bạc trong gia đình.

Lý Liên Kiệt bên hai con gái chung với người vợ sau - hoa hậu Lợi Trí ẢNH: WEIBO NV

Trong quá khứ, Lý Liên Kiệt chịu nhiều điều tiếng khi ly hôn với Hoàng Thu Yến, bị gắn mác kẻ phản bội. Ông từng nhận lời phỏng vấn một chương trình của TVBS và khi được hỏi về vấn đề này, nam diễn viên đáp lại: "Bạn từng nghe vợ cũ của tôi oán trách tôi chưa? Bạn từng nghe hai cô con gái lớn của tôi oán trách tôi chưa?". Tài tử cho rằng chuyện trong gia đình không cần phải giải thích với công chúng.

Khi nói về hôn nhân, Lý Liên Kiệt cũng từng phát ngôn: "Nếu hôn nhân thực sự là chuyện mãi không thay đổi, tại sao pháp luật lại cho phép ly hôn?". Với ông, sự hợp tan trong một mối quan hệ, ngay cả quan hệ vợ chồng, là điều bình thường.