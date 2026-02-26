'Ông trùm giải trí' Hướng Hoa Cường giao toàn bộ tài sản cho con dâu

Vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam bên con trai Hướng Tả, con dâu Quách Bích Đình và cháu nội ẢNH: WEIBO NV

Theo HK01, trong video được đăng tải hôm 25.2, ông Hướng Hoa Cường cho biết sau khi thống nhất cùng vợ - doanh nhân, nhà sản xuất Trần Lam, cả hai đồng thuận giao toàn bộ tài sản cho con dâu là diễn viên Quách Bích Đình (vợ của Hướng Tả) giữ. "Ông trùm" của làng phim ảnh Hồng Kông cho biết vợ chồng ông lập một quỹ gia đình và để con dâu cả toàn quyền quản lý. Hai con trai của ông bà là Hướng Tả và Hướng Hữu không trực tiếp được thừa kế gia sản mà chỉ nhận được tiền sinh hoạt hàng tháng.

Doanh nhân "máu mặt" này giải thích rằng mình làm vậy để tránh việc các con tiêu xài hoang phí, dễ sa vào đầu tư sai lầm hay bị lừa gạt vì hai quý tử không giỏi chuyện quản lý tài chính. Trong khi đó, vị này đánh giá con dâu là người giỏi quản lý chuyện tiền bạc, chi tiêu, sẽ là người giữ tiền đáng tin cậy. Hướng Hoa Cường cũng cảnh báo rằng nếu các con vì ỷ có tài sản bố mẹ để lại mà sống dựa dẫm, ham chơi lười làm thì sẽ bị cắt tiền sinh hoạt. Ông cũng mong Hướng Tả đối xử tốt, coi trọng Quách Bích Đình, không làm tổn thương cô trong tương lai.

Con trai cả của Hướng Hoa Cường là Hướng Tả được cha mẹ hậu thuẫn khi theo đuổi đam mê diễn xuất nhưng sự nghiệp nhạt nhòa. Trong khi đó, con trai út nhà họ Hướng (bên phải) lại nổi tiếng ăn chơi, bất hảo ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo trang tin xứ cảng thơm, con trai thứ Hướng Hữu được cho là không hài lòng với quyết định của cha mẹ, cho rằng hai người thiên vị gia đình anh trai Hướng Tả. Hiện mối quan hệ giữa Hướng Hữu và cha mẹ xa cách, họ không gặp mặt, nói chuyện với nhau mà chỉ liên lạc thông qua thư ký. Hướng Hữu vốn có quá khứ bất hảo, từng vướng tù tội, khởi nghiệp thua lỗ, tiêu xài hoang phí, chỉ tìm đến cha mẹ khi cần tiền, khiến vợ chồng "trùm giải trí" nhiều phen lao tâm khổ tứ. Cách đây ít lâu, bà Trần Lam từng thừa nhận quá nuông chiều, khiến con không nên người. Họ cho biết sẽ xem xét thái độ, sự thay đổi của con trai út trong tương lai từ đó cân nhắc điều chỉnh di chúc, chia thêm tài sản cho anh này.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam dựng nên đế chế kinh doanh trị giá hàng chục tỉ HKD ẢNH: WEIBO NV

Hướng Hoa Cường sinh năm 1948, ông xuất thân từ xã hội đen, sau trở thành diễn viên, nhà sản xuất, doanh nhân "máu mặt" trong làng giải trí Hồng Kông, khiến nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim phải kiêng dè, nể sợ. Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách thập niên 1980 - 1990: Thần bài, Thánh bài, Thám trưởng Lôi Lạc 2, Miếu nhai thập nhị thiếu… Vợ chồng "ông trùm" này còn đầu tư, sản xuất nhiều tác phẩm đình đám góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao điện ảnh hàng đầu như Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt… Hướng Hoa Cường là thế lực lớn ở làng giải trí Hồng Kông, sinh nhật hằng năm của ông luôn quy tụ dàn sao hạng A của xứ cảng thơm, đến mức người trong ngành từng nhận xét tiệc sinh nhật của "ông trùm" này còn hoành tráng, đông đúc hơn cả lễ trao giải của TVB.

Năm ngoái, vợ chồng Hướng Hoa Cường - Trần Lam vướng tin đồn phá sản, nợ nần lên đến 10 tỉ HKD (hơn 33.800 tỉ đồng). Tuy nhiên, cặp đôi quyền lực này công khai phủ nhận, cho biết các công ty của họ đang hoạt động bình thường, không hề gặp vấn đề tài chính.

Cuộc sống của Quách Bích Đình thay đổi đáng kể sau khi làm dâu gia đình quyền lực bậc nhất làng giải trí Hồng Kông ẢNH: WEIBO NV

Về Quách Bích Đình, cô sinh sinh năm 1984, mang hai dòng máu Mỹ - Đài Loan. Từ năm 18 tuổi, cô đã gây chú ý khi làm người mẫu tạp chí, đóng quảng cáo, tham gia một số MV ca nhạc của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Người đẹp còn chuyển hướng đóng phim, nổi lên từ vai diễn trong phim điện ảnh Tiểu thời đại (2013) và được gọi với biệt danh "nữ thần hoa muội". Ngoài ra, cô đóng nhiều phim khác: Kim sắc niên hoa, Nói với gió rằng tôi yêu em, Chúng ta kết hôn đi, Thần khuyển tiểu thất, Đây khoảng sao trời kia khoảng biển…

Năm 2019, Quách Bích Đình kết hôn với diễn viên Hướng Tả và có hai con. Sau khi lập gia đình, người đẹp lui về chăm sóc tổ ấm nhỏ, sống khá kín tiếng.