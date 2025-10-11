'Trùm giải trí' Hướng Hoa Cường làm rõ tin đồn phá sản

Hướng Hoa Cường và vợ công khai xuất hiện trước truyền thông vào hôm 10.10 để làm rõ tin đồn phá sản ẢNH: HK01

Thời gian qua, gia đình Hướng Hoa Cường vướng tin đồn phá sản khiến dân tình bàn tán xôn xao. Theo HK01, hôm 10.10, "trùm giải trí Hồng Kông" cùng vợ mở cuộc gặp gỡ với truyền thông để nói rõ về thông tin trên. Nhà sản xuất 77 tuổi bức xúc: "Chuyện này là do một YouTuber tung ra, nói tôi phá sản rồi còn nợ 10 tỉ HKD nữa, hoàn toàn vô lý, bịa đặt từ đầu đến cuối".

Ông tiếp tục: "May mà những tin đồn thế này không làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty và cũng rất dễ để làm rõ, nếu không thì công ty một phen lao đao rồi bởi vì có nhiều tin đồn rất đáng sợ". Sao phim Thần bài cũng thừa nhận lần đầu đọc được tin đồn này, ông đã rất tức giận.

"Trùm giải trí" Hồng Kông khẳng định gia đình ông không phá sản, không nợ nần chồng chất như dân tình đồn thổi ẢNH: INSTAGRAM JACKY HEUNG

Trong một thông báo được HK01 đăng tải, Hướng Hoa Cường khẳng định hai vợ chồng ông chưa bao giờ phá sản hay nộp đơn xin phá sản; chưa bao giờ xuất hiện trong danh sách thu nợ của ngân hàng nào trong và ngoài Hồng Kông. "Ông trùm" này cũng khẳng định mình không vay hàng chục tỉ HKD từ ngân hàng hay bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Doanh nhân này còn nhấn mạnh hai vợ chồng ông chưa bao giờ mất số tiền lớn do đầu tư bất động sản. Bên cạnh đó, ông Hướng khẳng định các công ty do hai vợ chồng quản lý đang hoạt động bình thường, không gặp bất ổn về tài chính.

Cuối cùng, Hướng Hoa Cường cho biết đã chuyển giao vụ việc cho luật sư và sẵn sàng có hành động pháp lý khi cần. Nam doanh nhân khẳng định bản thân quyết không khoan nhượng trước những hành vi sai trái, gây ảnh hưởng đến gia đình, công ty của họ.

Gia đình Hướng Hoa Cường mệt mỏi vì tin đồn phá sản

Vợ cùng con trai Hướng Hoa Cường trước đó cũng phủ nhận tin đồn thất thiệt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tin đồn gia đình Hướng Hoa Cường đang lao đao râm ran từ tháng trước khi có thông tin rằng con trai ông là nam diễn viên Hướng Tả làm ăn bết bát, nợ nần. Trong khi đó, vợ "ông trùm" là Trần Lam gần đây tích cực livestream trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bằng những câu chuyện đời tư cũng như chuyện về giới giải trí, được cho là nhằm đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Những điều này khiến mạng xã hội xứ Trung lan truyền một số tin đồn như nhà họ Hướng đang khó khăn tài chính hay gia đình quyền lực này sắp phá sản.

Trước những lời đồn đoán tràn lan trên mạng xã hội, bà Trần Lam từng đích thân xuất hiện trên livestream phản bác lại những bình luận từ cư dân mạng. "Bà trùm" này khẳng định những bộ trang sức bạc tỉ cùng loạt bất động sản đắt đỏ đứng tên bà vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, doanh nghiệp của gia đình vẫn hoạt động bình thường, vẫn đang nuôi sống hơn 1.000 nhân viên. Phu nhân của Hướng Hoa Cường nhấn mạnh: "Sao có thể phá sản được? Mấy chuyện này chỉ là bịa đặt để câu view thôi".

Bà Trần Lam cũng tuyên bố nếu có bằng chứng xác thực, họ sẽ có hành động pháp lý cứng rắn với kẻ tung tin thất thiệt. Ngoài ra, Hướng Tả cũng đăng bài trên trang cá nhân, phủ nhận tin đồn nợ nần, phá sản.

Hướng Hoa Cường - Trần Lam bên cạnh gia đình con trai Hướng Tả ẢNH: INSTAGRAM JACKY HEUNG

Hướng Hoa Cường sinh năm 1948, ông xuất thân từ xã hội đen, sau trở thành diễn viên, nhà sản xuất, doanh nhân máu mặt trong làng giải trí Hồng Kông. Ông ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim ăn khách thập niên 1980 - 1990: Thần bài, Thánh bài, Thám trưởng Lôi Lạc 2, Miếu nhai thập nhị thiếu… Vợ chồng "ông trùm" này còn đầu tư, sản xuất nhiều tác phẩm ăn khách, góp phần làm nên tên tuổi của nhiều ngôi sao điện ảnh hàng đầu như Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì, Lý Liên Kiệt… Nhiều năm qua, Hướng Hoa Cường là thế lực lớn ở làng giải trí Hồng Kông, sinh nhật của ông luôn quy tụ dàn sao hạng A của xứ cảng thơm, đến mức người trong ngành từng nhận xét tiệc sinh nhật của "ông trùm" này còn tưng bừng hơn cả lễ trao giải của TVB.

Hướng Hoa Cường từng trải qua cuộc hôn nhân với diễn viên Đinh Bội sau đó tái hôn với Trần Lam hồi 1980 rồi cùng bà dựng nên đế chế trị giá hàng chục tỉ HKD. "Ông trùm" này có tổng cộng 3 người con, trong đó có nam diễn viên Hướng Tả. Dù có sự hậu thuẫn lớn mạnh từ gia đình, sự nghiệp diễn xuất của Hướng Tả vẫn nhạt nhòa.